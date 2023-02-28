章瑩穎案｜父親直播賣貨被疑「吃人血饅頭」　回應後反獲網民力撐

2017年中國旅美學者章瑩穎在伊利諾大學厄巴納-香檳分校交流學習時遇害。案件過去6年，近日，有網民發現章瑩穎父親開始直播賣貨，引發關注。



今日（28日），章瑩穎父親公開回應稱，感謝大家關注和支持，案件已過去6年，一家人生活也慢慢恢復常態，但是妻子的身體已經垮了，腸胃很差，牙齒也鬆動了，所以現在開始直播賣一些東西，也是為了維持生活。

章父表示，他們還是無法控制想起女兒，只要有機會，希望去美國看看她，雖然機票對他們來說是一筆很大的支出，但還是盡力每年都能聚在一起，努力生活下去。

《齊魯晚報》此前曾報道，痛失愛女後，章瑩穎母親一直精神恍惚，父親章榮高生活拮据，在老家一家單位當司機開車，每月工資僅2000元左右。而校方至今都未提供任何賠償，甚至沒有道歉。

據章父在抖音平台帳號內容顯示，其主要銷售垃圾袋、紙巾等生活用品。但有部分網絡言論認為，章父是在利用女兒「名氣」掙錢，是「吃人血饅頭」。章父發布回應後，卻獲大批微博KOL及網民支持，「直播帶貨非網紅和明星特權，希望章父能通過直播帶貨讓生活好一點」。

網民意見摘選：

「那麼多網紅啥的都在直播帶貨，普通老百姓怎麼就不行了？」

「直播帶貨就是一種賺錢謀生的手段，不偷不搶，合法合理，為什麼不行？！」

「讓沒有收入的人有口飯吃，如果連這樣的事情都要反對的話，這樣的同類確實太讓人寒心了。」

「一定要好好生活下去！」

「只要不『消費』自己的女兒，問心無愧，帶貨的產品質量過硬，價格扛打，相信收入也一定能改善生活。」

「誰都可以帶貨憑什麼他不能帶貨？就因為是受害者爸爸？自食其力有什麼問題？」

