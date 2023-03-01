四川漢發燒逾20天竟確診罕見病　全國發病率僅千萬分之一

四川一名男子反覆發燒20多天後，被診斷出「黑熱病」。據了解，該病毒在中國的主要流行區已基本消滅，2019年的全國發病率僅為千萬分之一。



據《紅星新聞》報道，四川一名41歲的男子反覆發燒了20多天，體溫最高時達到39℃，輾轉多間醫院並先後進行新冠核酸、甲流、乙流等多項檢測，結果均為陰性，且在接受多種治療後仍未有好轉。

根據多年經驗，成都市第五人民醫院感染性疾病科負責人最終判斷，病人為特殊病原體所致的感染性發熱。經過更深入的檢查後，確診其為「黑熱病」。

據介紹，「黑熱病」又稱內臟利甚曼病，經白蛉叮咬傳播，臨床主要特徵為長期不規則發熱、脾與肝臟腫大、貧血、消瘦、全血細胞減少和血漿球蛋白增加等。此外，「黑熱病」還會導致面部、手足及腹部皮膚色素沉著，該病亦是因此而得名。該病在中國的主要流行區已基本消滅，2019年全國黑熱病發病率僅為0.0108/10萬。

「葡萄糖酸銻」為治療「黑熱病」的一線治療藥物，亦即特效藥。經過用藥治療，上述病人在用藥第3天提問就開始下降，第7天提問完全恢復正常，並於住院治療21天後康復出院。