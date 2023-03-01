口罩令取消｜內地專家建議借鑒香港調整佩戴要求　網民促盡快取消

今日（3月1日）香港正式解除「口罩令」，在室內、戶外及乘坐公共交通工具時均不用戴口罩。澳門也已於2月27日取消戶外口罩令。

據《人民日報》報道，近來，內地多省市的商場超市、餐飲場所等已不強制要求進出人員佩戴口罩，但乘坐交通工具及進出醫院、幼兒園等特殊場所時仍然需要。

內地的「口罩令」是新冠病毒「乙類甲管」時期的要求，隨著調整為「乙類乙管」及防控措施的放開，專家認為可借鑑港澳，調整口罩佩戴要求。



中山大學附屬第三醫院感染科副主任、主任醫師林炳亮表示，經過去年年底新冠病毒高發期，內地民眾免疫力屏障已較為牢固，半年內二次感染可能性較低，從這方面而言，口罩的佩戴要求的確可以調整和優化。

復旦大學公共衛生學院流行病學教研室主任、教授王偉炳也表示，內地多數地區已符合「摘口罩」的條件。

但鑒於目前處在春季傳染性呼吸道疾病高發時期，佩戴口罩仍為非常有效的自我保護方式。王偉炳建議，內地可以參考香港的操作，即放寬口罩佩戴的規定，但在老人院、醫院等機構，仍要求繼續佩戴，尤其是在部分醫療較差的地區，建議根據當地情況評估，根據疫情形勢的發展，動態調整「口罩令」。

戴了三年口罩的內地網民亦希望政府能夠「抄作業」學習港澳，盡快取消口罩限制，讓民眾生活回歸正常；亦有網民稱讚，「香港一直都很透明，真實情況如何，看香港便知道」。

網民意見摘錄：

「學校上課都還要帶口罩，感覺長期戴著更影嚮健康」

「內地也應順應形勢，及時調整政策，不要再強制帶口罩了。」

「口罩不止防新冠吧甲流諾如各種傳染病都防的吧」

「戴不戴聽自己的，自己才是自己健康的第一人。」

「沒有病毒的時候戴口罩肯定起作用，但是去年病毒傳播的時候戴口罩也不行。所以要理性對待口罩問題。」

「現在去商場超市也有很多不戴口罩的，支持取消口罩令！」

