台灣去年底取消室外口罩令　本月再放寬室內口罩令　一文睇全過程

香港政府今日（28日）公布，由3月1日起全面取消「口罩令」，在所有處所無論室內或室外，以及所有公共交通工具，均毋須再佩戴口罩，但政府會針對一些高危群組採取行政措施，例如以行政指令方式要求進入醫院等地仍須戴口罩。



香港一舉取消室內和室外口罩令的做法引發關注，回顧鄰近的台灣，在去年年底已逐步取消口罩令，並將在3月鬆綁校園口罩令。



本年2月20日起，台灣再放寬口罩令，實施室內口罩放寬政策。（《聯合報》）

台灣在去年12月1日起，取消室外空間全程佩戴口罩規定，室內則維持全程戴口罩。當時官方解釋，市民外出於室內空間、室內場所，包括車廂、船舶、航空器等的內部空間，應維持全程戴口罩。

自本年2月20日起，台灣再放寬口罩令，實施室內口罩放寬政策，只剩醫療場所、公共運輸（如車廂、船舶、航空器和場站）等指定場所強制配戴口罩；但校園內仍要戴口罩。

自3月6日起，台灣各級學校、幼兒園、補習班、托兒所等也會跟進室內口罩放寬措施。其中，校園室內由師生自主決定是否戴口罩；但校園內保健中心，或在校車、接駁車等公共運輸工具上，屬於指定場所，依規定都要全程佩戴口罩。