農村仍存計劃生育標語　專家：與現行政策嚴重不符，應及時清理

2021年，內地實施三孩政策。為鼓勵民眾生育，各地更先後推出配套措施，例如生育獎勵、延長產假等。

然而，河北、甘肅、海南、福建等多地仍然存在「計劃生育」時期的宣傳標語，甚至有民眾感嘆計劃生育宣傳似乎仍停留在上個世紀，每次見到都感覺「像是穿越了一樣」。



《健康時報》報道，河北、甘肅、海南、福建、雲南、山西、四川、湖南、湖北等地的居民房牆上或宣傳欄上，仍然留有計劃生育時期的宣傳標語，「子女少，負擔少」、「生一孩42天二孩30天都要採取節育措施」、「千方百計穩定低生育水平」、「讓超生戶傾家蕩產」。

在河北省廊坊市三河市燕郊鎮翟家莊村，一面高約4米的鐵門仍掛有「計劃生育，人人有責」、「少生優生，幸福一生」等標語。在村內，每走幾百米都有「控制人口數量」等類似標語。

看到過時的宣傳標語，有村民感到既無奈又好笑，「村裏到處都有」。他表示，如今政策已變，但村內仍掛有計劃生育、少生優生的標語，「起碼看著環境都不好」，希望有關部門盡快清理。

河北省廊坊市三河市燕郊鎮翟家莊村牆壁上 ，有「控制人口數量」等宣傳標語。（健康時報）

對於何時清除過時的標語，當地村支部委員會的工作人員稱「沒人拿它當回事，無所謂」。三河市燕郊鎮政府工作人員，以及三河市衛生健康局主管生育的部門工作人員分別稱「具體什麼時候清理還不清楚，先反饋一下」、「具體什麼時候換不歸我們管」。

四川瀘州市、湖北孝感市、安徽黃山市的衛健委工作人員分別表示，「有清除的計劃。不過什麼時候清理，尚不清楚」、「這些標語應該是還沒有清理」、「清不清標語，還是要地方政府來落實」。

專家：過時標語與現行政策不符

全國政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏指出，中國的生育政策不斷調整，相關標語早已過時，應及時清理時代背景遺留下來不合時宜的宣傳標語，重新更換符合當前政策的標語，才能推進和落實國家的新政策。

安徽省黃山市歙縣磻溪村宣傳畫：「少生優生，幸福一生。」（健康時報）

武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員桂華教授指出，農村地區仍存在過時的計劃生育宣傳標語，主要有兩方面原因。一是計生辦撤銷後，主導部門不明確；二是基層治理缺位，在廣大農村地區，基本工作主要圍繞規範化體系開展，資源配置和工作落實主要是圍繞著上級考核指標在轉。

在主導部門不明確的前提下，那些不合時宜的標語，未納入清理工作，也沒有成為考核任務，而基層單位本來就是資源少事情多，沒有精力顧及。

明確歸屬職責，盡快清理過時標語

2007年7月，原國家人口計生委辦公廳發布《關於開展清理規範更新人口計生宣傳標語口號的通知》，在全國各地清理禁令或罰款性的冷漠生硬的計劃生育宣傳標語。

2013年3月，根據國務院機構改革和職能轉變方案，相關職能併入當時組建的國家衛生和計劃生育委員會；2022年8月，國家衛生和計劃生育委員會與計劃生育兼職委員制度同時撤銷。

在廣西玉林某村，居民房牆上寫有「讓超生戶傾家蕩產」。（健康時報）

中國人口學會副會長、北京大學社會學系教授陸傑華介紹，人口及發展相關工作主要由各地衛健部門統籌，標語作為一種人口政策的宣傳形式，也應做到適時調整，與時俱進。除了衛健部門，各地鄉村振興辦公室、精神文明辦公室也應主動協調配合。

桂華認為，指標化的管理體系之下，基層幹部的主動性有待提升。計生標語遺留問題一旦引發重視，可能很快就會得到解決，譬如宣傳部門將其納入年度工作考核，也許半年內標語就會消失不見。

他指出，如今政策層面的宣傳主要是面向各級政府，在宣傳力度上也較為薄弱，未來應在這一問題上繼續發力。在此過程中，除了主導部門，也要積極參考借鑒民間的意見建議，以通俗易懂的方式介紹新生育政策。