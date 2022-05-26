廈門二孩家庭可多購一套房產　多地調控政策與生育掛鉤成標配？

為解決老齡化、少子化等問題，鼓勵適齡夫婦生育，各省市先後推出現金補貼、個稅抵扣、休假等配套措施。

5月24日，福建省廈門市政務中心消息，廈門戶籍的二孩及以上家庭可在全市範圍內購買第三套住房；非戶籍人口則可在島外置業。



消息指，廈門戶籍的二孩及以上家庭可在全市範圍內購買第三套住房（面積180平方米以下），但二孩中有一人需要為未成年人；非廈門市戶籍購房者或家庭需持有半年以上勞動合同、工作證明、醫社保證明，即可在島外購房。

廈門市住房保障和房屋管理局尚未在官網發布文件。廈門市政務中心表示，已收到相關通知並與相關部門確認，該政策已於5月21日落實執行。

值得注意的是，多孩家庭可購買多套房屋，幾乎成為樓市調控的標配。克而瑞研究中心統計，截至目前，在GDP排名靠前的16個強二線城市中，已有15城先後發布關於多孩家庭限購調整相關政策，包括調整住房限購套數、發放購房補貼等新政。

為應對人口老化、生育率低迷，內地開放三孩政策。（視覺中國）

以湖北武漢市為例，5月22日，該市出台支持剛性和改善性住房需求，對符合國家生育政策生育二孩或三孩的武漢市戶籍居民家庭，且在武漢市已有2套住房，在限購區域可新購買1套住房。

杭州「5·17新政」規定，符合條件的三孩家庭可多一個購房名額，在報名參加新建商品住房公開搖號銷售時，參照「無房家庭」優先搖號。據了解，杭州上城已有三孩家庭參與網紅盤搖號。

南京、瀋陽、東莞、蘭州、揚州等六城，允許生育二孩或三孩家庭多購一套房。在此基礎上，瀋陽、南京、無錫再給予利率或公積金等信貸支持；蘇州定向鬆綁限售，對於因家庭出生人口增加確實需要更換住房，現有房屋可即時出售，不受限售條件的制約。

克而瑞分析師楊科偉認為，不同於2008年和2014至2016年的兩輪政策放鬆週期，基於三孩生育政策全面放開，定向為多孩家庭增加限購套數以刺激購房需求，成為2022年以來本輪政策寬鬆週期中，不少二線和強三線城市共同的政策發力點。

楊科偉指出，5月下旬至6月是核心城市房地產政策調控的重要窗口期，樓市較疲弱的一線城市或許也將有所動作，前期出台過政策的強二線城市，不排除進一步放鬆的可能。