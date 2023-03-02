兩會‧趙樂際 | 接替王岐山管反腐　屢創政壇紀錄　料任人大委員長

兩會召開在即，中央政治局排名第三的常委趙樂際料執掌全國人大委員長。



趙樂際，生於1957年，1974年曾以知青身份下鄉勞動，一年後返城，在青海省商業廳擔任通訊員。1977年2月進入北京大學哲學系學習，1980年畢業後回到青海省商業廳工作，1991年晉升商業廳廳長。1994年趙樂際升任青海省副省長，1997年兼任西寧市委書記。1999年他任青海省代省長，次年轉正，是當時政壇最年輕的省長之一。2003年他出任青海省委書記，2007調任陜西省委書記。

2012年，在中國共產黨十八大上，趙樂際升任政治局委員，成為副國級領導人，不久後兼任中組部部長，主管人事。2017年的十九大上，他又升任政治局常委，成為正國級領導人，並接替王岐山出任中紀委書記。在他執掌中紀委任內，查處原司法部部長傅政華、工業和信息化部部長肖亞慶、原鐵道部部長盛光祖、原公安部副部長孫力軍等人。

趙樂際。（01直播截圖）

中國共產黨二十屆一中全會10月23日選出中央政治局常委，十九屆政治局常委趙樂際在列，料轉任人大擔任委員長。



趙樂際個人履歷：

趙樂際（66歲）

中央政治局常委

出生1957年3月籍貫 陝西

從政經驗

普通幹部

1982－1983年青海省商業學校教務科副科長

縣處級

1983－1984年青海省商業廳政治處副主任、廳團委書記

1984－1986年青海省五金交電化工公司黨委書記、經理

廳局級

1986－1991年青海省商業廳副廳長、黨委副書記

1991－1993年青海省商業廳廳長、黨委書記

1993－1994年青海省省長助理、省財政廳廳長、黨組書記

副省部級

1994－1995年青海省副省長兼省財政廳廳長、黨組書記

1995－1997年青海省副省長

1997－1997年青海省副省長、西寧市委書記

1997－1999年青海省委副書記、西寧市委書記

正省部級



1999－2000年青海省委副書記、代省長

2000－2003年青海省委副書記、省長

2003－2004年青海省委書記

2004－2007年青海省委書記、省人大常委會主任

2007－2008年陝西省委書記

2008－2012年陝西省委書記、省人大常委會主任

副國級

2012－2017年中央政治局委員、中央書記處書記，中央組織部部長

正國級

2017年—中央政治局常委（排名第六）、中央紀律檢查委員會書記



第十六屆、十七屆、十八屆、十九屆中央委員，十八屆中央政治局委員、中央書記處書記，十九屆中央政治局委員、常委。第十九屆中央紀委委員、常委、書記。

2022年連任中央政治局常委，黨內排名由第六上升至第三