兩會‧趙樂際 | 接替王岐山管反腐 屢創政壇紀錄 料任人大委員長
兩會召開在即，中央政治局排名第三的常委趙樂際料執掌全國人大委員長。
趙樂際，生於1957年，1974年曾以知青身份下鄉勞動，一年後返城，在青海省商業廳擔任通訊員。1977年2月進入北京大學哲學系學習，1980年畢業後回到青海省商業廳工作，1991年晉升商業廳廳長。1994年趙樂際升任青海省副省長，1997年兼任西寧市委書記。1999年他任青海省代省長，次年轉正，是當時政壇最年輕的省長之一。2003年他出任青海省委書記，2007調任陜西省委書記。
2012年，在中國共產黨十八大上，趙樂際升任政治局委員，成為副國級領導人，不久後兼任中組部部長，主管人事。2017年的十九大上，他又升任政治局常委，成為正國級領導人，並接替王岐山出任中紀委書記。在他執掌中紀委任內，查處原司法部部長傅政華、工業和信息化部部長肖亞慶、原鐵道部部長盛光祖、原公安部副部長孫力軍等人。
中國共產黨二十屆一中全會10月23日選出中央政治局常委，十九屆政治局常委趙樂際在列，料轉任人大擔任委員長。
趙樂際個人履歷：
趙樂際（66歲）
中央政治局常委
出生1957年3月籍貫 陝西
從政經驗
普通幹部
1982－1983年青海省商業學校教務科副科長
縣處級
1983－1984年青海省商業廳政治處副主任、廳團委書記
1984－1986年青海省五金交電化工公司黨委書記、經理
廳局級
1986－1991年青海省商業廳副廳長、黨委副書記
1991－1993年青海省商業廳廳長、黨委書記
1993－1994年青海省省長助理、省財政廳廳長、黨組書記
副省部級
1994－1995年青海省副省長兼省財政廳廳長、黨組書記
1995－1997年青海省副省長
1997－1997年青海省副省長、西寧市委書記
1997－1999年青海省委副書記、西寧市委書記
正省部級
1999－2000年青海省委副書記、代省長
2000－2003年青海省委副書記、省長
2003－2004年青海省委書記
2004－2007年青海省委書記、省人大常委會主任
2007－2008年陝西省委書記
2008－2012年陝西省委書記、省人大常委會主任
副國級
2012－2017年中央政治局委員、中央書記處書記，中央組織部部長
正國級
2017年—中央政治局常委（排名第六）、中央紀律檢查委員會書記
第十六屆、十七屆、十八屆、十九屆中央委員，十八屆中央政治局委員、中央書記處書記，十九屆中央政治局委員、常委。第十九屆中央紀委委員、常委、書記。
2022年連任中央政治局常委，黨內排名由第六上升至第三
今屆兩會有什麼看點？
現任總理李克強將發表任內最後一份政府工作報告，其他看點包括一系列重磅人事任命。