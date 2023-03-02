虛假電視廣告屢禁不止？人大代表：呼籲出台消費者退貨維權保障法

全國兩會即將召開，全國人大代表、浙江清華長三角研究院生態環境研究所所長劉銳擬提交《關於加強對電視台虛假廣告監督管理的建議》，呼籲相關部門出台消費者退貨或維權保障辦法，各級單位主動落實主體責任，保護消費者權益。



劉銳表示，目前國內部分地區虛假營銷電視廣告或電視營銷節目依然存在，中老年群體往往信任電視台、缺乏足夠的知識和辨別能力、受騙後容易投訴無門。

在劉銳看來，虛假電視廣告屢禁不止的主要原因有部分電視台片面追求經營指標、電視虛假廣告違法成本低而獲利空間大、處置力度不夠、監管不到位等。

由此，劉銳呼籲各級電視台應將堅守社會責任放於廣告宣傳首位，充分審查、加強自律，相關行政主管部門可出台消費者退貨或維權保障辦法，主動落實主體責任。各級市場監管部門要完善監管機制，嚴厲打擊假冒偽劣和欺詐行為，加大處罰力度，提高違法成本，在全國設立消費者投訴熱線，定期公布投訴統計和處置結果。

劉銳同時呼籲，可以適時開展《中華人民共和國廣告法》執法檢查，對投訴較多、影響較大的案件開展公益訴訟，形成一批典型案例，為各地相關案件審理提供參考。