150家中國科技企業亮相巴塞隆拿展覽　華為參展規模達9000平方米

《觀察者網》報道，當地時間2月27日，2023年世界移動通信大會（MWC 2023）在西班牙巴塞隆拿開幕，約150家中國科技企業攜新產品、新技術參加。



據悉，本次大會持續至3月2日，吸引了包括華為、中興通訊、小米、OPPO、紫光展銳、聯想、三大電信運營商、中國信科等多家中國公司參展。

報道稱，這些公司圍繞5G新動能、數字萬物、開放網絡、金融科技等熱點，首發新機、自研芯片、AI、電池及影像領域的最新技術，展示了衛星通信等前沿性成果。

參觀者觀看中國品牌智能手機。（圖 / 觀察者網）

報道稱，本次大會中，華為參展規模最大，達9000平方米。在華為展台上，工作人員向參觀者展示最新的5G天線技術和上一代蜂窩網絡設備，光纖網絡交換機和用於家庭網絡的新型柔性光纖電纜在VIP區域內展示。

華為運營商BG總裁李鵬在GSMA論壇上演講時表示，全球5G商用三年的部署規模相當於4G商用五年的水平，5G部署進展遠超4G同期。

李鵬指，當前，全球領先運營商協同3GPP標準推進，正在積極準備5.5G技術的引入與商業布局。他認為，5.5G雖然比5G更快，但本質仍然是5G，只是支持更多頻段，更加智能化、自動化，「將撬動百倍市場機會」。

華為運營商BG總裁李鵬出席GSMA論壇並發表主題演講。（圖 / 觀察者網）

報道稱，本屆展覽中，中興通訊以「數智新生長」為主題參展，將展出端到端高效網絡部署解決方案、云網業融合實現一站式數字服務，以及面向家庭、針對網絡綠色節能、面向未來和麵向數智生活的相關產品和技術。

在數智生活領域，中興通訊將通過影音娛樂、智慧家庭、商務出行、行業應用四大場景，展出中興Axon、中興Blade、FWA、IoT全家族等產品，並將帶來全球首款AI技術裸眼3D平板、超級視聽體驗的AR眼鏡等創新產品。

中興通訊展台。（圖 / 觀察者網）

報道介紹，2月26日，小米集團在巴展上發布小米13系列智能手機，由小米與徠卡深度聯合研發，將搭載國際版MIUI走向全球市場，兩款手機均配備了徠卡光學鏡頭。

OPPO則展示了一系列設備，包括首款豎向折疊手機OPPO Find N2 Flip，新的連接產品和物聯網技術，以及在芯片技術、智能健康和增強現實方面的研發突破。

聯想集團展示了不久前剛發布的智能手機ThinkPhone，筆記本電腦ThinkPad Z系列，第四代ThinkPad X13/X3 Yoga輕薄專業筆記本電腦等。

上游5G芯片供應商紫光展銳展示了業界首個5G新通話芯片方案，5G R17 RedCap、5G LAN和5G R16商用案例，以及5G網絡切片等前沿創新技術。2022年，該公司實現營收140億元（人民幣），同比增長20%，其中智能手機業務逆勢增長50%。

中國移動本次以「會議+展覽」聯動的方式參加，聚焦智慧礦山、智慧港口、車聯網、元宇宙等行業的典型應用，展示近年來中國移動5G發展成就。

此外，央企中國信科也首次參加展覽，將與全球客戶及合作夥伴分享該公司在智慧光網LIGHTS、5G創新及行業新機遇、海洋網絡、綠色站點能源的創新成果。

據悉，本屆展覽期間，中國電信還與華為共同為「中國電信大數據和AI中心昇騰人工智能開放實驗室」揭牌。依託該實驗室，雙方將聚焦AI大模型、異構AI算法遷移、統一推理框架等方向開展聯合攻關，開展更深層次、更加廣泛的戰略合作。