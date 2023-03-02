明起全國大部掀升溫浪潮　東北局地氣溫升幅15℃或破同期最暖紀錄

中央氣象台預計，今日（3月2日）冷空氣影響進入尾聲，明日（3月3日）起至7日，全國大部地區將迎升溫浪潮，東北局地升幅可達15℃左右或破同期最暖紀錄。



冷空氣影響過後，全國大部地區將陸續升溫。在暖空氣影響下，北方大部到江南地區將大面積刷新今年以來氣溫新高，多地暖如常年4月。

據悉，本輪迴暖過程持續時間較長，其中西北、華北、東北到江南、西南地區東部最高氣溫升幅普遍可以達到6-12℃，屆時最高氣溫20℃線將北抬至華北平原。

2023年3月2日，南京，玄武湖公園春光明媚，潔白的玉蘭花嬌豔盛放。（圖 / VCG）

具體城市方面，長春5日最高氣溫可升到13℃，鄭州6日最高氣溫可達到26℃，都是當地同期少見的溫暖。升溫過後，華北平原可步入春日，享受融融暖意。

不過，氣象台提醒，由於早晚氣溫仍然較低，未來一周，全國大部地區晝夜溫差普遍在10℃甚至15℃以上，公眾出行仍需注意添衣保暖，謹防感冒。

2023年3月1日，杭州，西湖曲院風荷，湛碧樓內梅花盛開。（圖 / VCG）

昨日，全國降水主要集中在東北地區北部、青藏高原北部以及西南地區。青海東部、甘肅南部、川西高原北部、內蒙古東北部等地部分地區出現小雪，黑龍江南部局地有中雪。

未來幾日全國大部地區天氣晴朗乾燥，降水主要在西南地區，有普遍小雨。明日，新疆北疆北部、青海南部和西部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪。湖南中南部、貴州中南部、雲南中東部、廣西北部等地部分地區有小到中雨。