甄子丹斥BBC、CNN不報道真實中國　網民兩極評論

甄子丹日前接受外媒訪問時，批評西方媒體集中報道中國負面的新聞，並指「BBC、CNN，他們永遠不會提及真實一面」，相關言論在內地引發廣泛關注，不少網民都大讚他是「愛國明星」，惟亦有網民質疑「甄子丹一年在中國大陸待幾天？」



曾參演《俠盜一號：星球大戰外傳》等荷里活大製作的甄子丹，拒絕了好些外國片約。（劇照）

電影《殺神John Wick 4》將於本月尾上映，「宇宙最強」甄子丹加盟飾演首人殺手，與奇洛李維斯（Keanu Reeves）展開對決。

近日，甄子丹接受「GQ Hype」專訪宣傳電影時，大讚中國發展一日千里，「我去過世界上很多國家，不管是高速公路、建築的發展，還是生活方式的便利，那些國家和中國比都差遠了。」

甄子丹對此感到不滿，「BBC，CNN他們從來不報道這些。」、「他們從來不報道真實的一面。但我就身處中國。」而被問及香港2019年發生的反修例風波，甄子丹稱，「那不是抗議，那是一次暴動。」

甄子丹。（IG@donnieyenarmy）

甄子丹相關言論在微博引起網民兩極評論：

「支持愛國明星。」

「甄子丹在疫情初期的時候，還自己籌拍武漢的紀錄片反擊抹黑報導的外國人，行動證明一切。」

「他可是正經從小在國外生活的華人，也見識過改革開放初期和現在國內的變化，這種感受是最深刻的。」



「我們自己有時候也不報道真實的祖國呢。」

「甄子丹愛不愛國我不知道，現在明星如果不搞這個人設在娛樂圈真的活不下去。」

「甄子丹眼中的中國，和老百姓眼裡的中國是兩碼事。還有甄子丹一年能在中國大陸待幾天？他有什麼發言權。」

