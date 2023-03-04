兩會‧政協｜官方公布第一次會議議程　將審議通過政治決議

十四屆全國政協第一次會議今日（4日）下午開幕，當局公布第一次會議議程。



第一次會議議程包括九項，一是聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告；二是聽取和審議政協全國委員會常務委員會關於提案工作情況的報告；三是列席第十四屆全國人民代表大會第一次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告；四是審議通過中國人民政治協商會議章程修正案；五是選舉政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員。

六是審議通過政協第十四屆全國委員會第一次會議政治決議；七是審議通過政協第十四屆全國委員會第一次會議關於常務委員會工作報告的決議；八是審議通過政協第十四屆全國委員會第一次會議關於提案工作情況報告的決議；九是審議通過政協第十四屆全國委員會第一次會議提案審查委員會關於政協十四屆一次會議提案審查情況的報告。

據早前報道，昨日（3日），預備會議在人民大會堂舉行，由十三屆全國政協主席汪洋主持，以舉手表決等方式，審議通過了會議主席團成員、主席團會議主持人、秘書長名單、會議議程和日程，以及提案審查委員會名單。主席團會議主持人由中央政治局常委王滬寧擔任。按慣例，王滬寧將接替汪洋出任十四屆全國政協主席。

十四屆全國政協第一次會議主席團成員、主席團會議主持人和秘書長名單

一、主席團成員（323名，按姓氏筆劃排序）

乙曉光、丁世忠（回族）、萬建民、馬文亮（哈尼族）、馬軍勝、馬建堂、王寧（中共界）、王軍、王辰、王俊、王勇、王絢（女）、王銳、王路、王飆（侗族）、王世傑、王東峰、王爾乘、王光謙、王紅玲（女）、王志剛、王滬甯、王國生、王金南、王學典、王建軍（中共界）、王曉東、王梅祥、王惠貞（女）、王新強、韋維（女，布依族）、韋朝暉（女，壯族）、紮西達娃（藏族）、車俊、方光華、方精雲、戶思社、巴特爾（蒙古族）、孔令智、鄧蓉玲（女）、石碧、石泰峰、石愛中、龍莊偉（苗族）、盧柯、盧國懿、申長雨、田紅旗（女）、田沁鑫（女）、冉霞（女，苗族）、印紅（女）、馮正霖、甯吉喆、司馬紅（女）、吉爾拉·衣沙木丁（維吾爾族）、朴世龍（朝鮮族）、成岳沖、畢井泉、朱生嶺、朱永新、朱程清（女）、多傑熱旦（藏族）、劉豔（女）、劉雷、劉聰、劉萬龍、劉中民、劉同德、劉旭光、劉忠范、劉政奎、劉結一、劉曉梅（女，蒙古族）、劉家義、劉家強、劉雅煌、劉賜貴、劉德偉、齊紮拉（藏族）、齊成喜、江廣平、江爾雄（女）、江利平、許又聲、許京軍、阮成發、阮詩瑋、孫堯、孫陽、孫東生、孫業禮、孫繼業、壽子琪、蘇輝（女）、杜占元、李山（宗教界）、李衛、李心（女）、李林、李群、李瑤（女）、李小鵬、李文章、李世傑、李龍熙（朝鮮族）、李光富、李仲平、李瑪琳（女）、李和平、李寶善、李家傑、李家洋、李惠東（回族）、楊傑、楊震、楊雲彥、楊發明（回族）、楊光躍（納西族）、楊華勇、楊振斌、楊培君、吳巍、吳為山、吳良好、吳社洲、吳英傑、吳國華（女）、吳建平、邱達昌、邱華棟、何平、何志敏、何報翔、何厚鏵、何潤生、何超瓊（女）、但彥錚、鄒加怡（女）、鄒其國（黎族）、沈斌、沈躍躍（女）、宋濤、宋亞君、宋曙光、遲子建（女）、張全、張傑、張光奇、張興凱、張興海、張紀南、張克儉、張來斌、張連起、張伯軍、張灼華、張雨東、張宗真、張柏青、張復明、張桃林、張曉明、張恩迪、張寬壽（白族）、張雪樵、張裔炯、張福成、張震宇、陸桂華、阿地里江·阿吉克力木（維吾爾族）、陳冬、陳旭（女）、陳軍（女，高山族）、陳武（壯族）、陳彥、陳群、陳小平、陳小江、陳馬林、陳馮富珍（女）、陳寶生、陳星鶯（女）、陳貴雲、陳潤兒、邵鴻、武向平、苗圩、苟仲文、范九倫、林鐸、林建岳、林毅夫、歐陽明高、歐陽澤華、尚勇、尚勳武、易軍、易綱、帕巴拉·格列朗傑（藏族）、帕松列龍莊猛（傣族）、金石、周強、周漢民、周忠和、鄭和、鄭永飛、房興耀、趙吉、趙雯（女）、趙靜（女，九三學社界）、趙宗岐、趙家軍、趙德明（瑤族）、胡剛、胡澤君（女）、胡春華、南存輝、咸輝（女，回族）、哈德爾別克·哈木紮（哈薩克族）、侯茂豐、施榮懷、薑信治、洪捷序、洪慧民、祝春秀（女，彝族）、姚志勝、姚愛興、秦順全、秦博勇（女）、珠康·土登克珠（藏族）、班禪額爾德尼·確吉傑布（藏族）、袁亞湘、聶辰席、賈楠（女）、賈慶國、夏傑（女，回族）、夏先鵬、錢鋒（九三學社界）、錢鋒（福利保障界）、錢克明、錢學明、錢智民、倪晉仁、徐濤、徐彬、徐令義、徐樂江、徐延豪、徐啟方、徐曉蘭（女）、徐曉鴻、欒新（女）、高津、高峰、高小玫（女）、高雲龍、高永文、高秀梅（女）、高鴻鈞、郭乃碩、席南華、唐英年、唐承沛、陶智（滿族）、陶凱元（女）、黃衛、黃武、黃榮、黃震、黃宇光、黃麗雲（女，傣族）、黃國顯、黃柳權、黃潤秋、曹衛星、龔建明、龔俊龍、盛斌、常凱、崔世昌、符之冠、康耀紅、梁振英、隋軍（女）、葛會波、葛均波、葛建團、董耀鵬、蔣旭光、蔣作君、蔣建國、韓衛國、韓立平、程紅（女）、程凱、程萍（女）、程永波（滿族）、傅振邦、焦紅（女）、舒紅兵、謝紅（女）、謝茹（女）、謝曉亮、賴明、賴明勇、解冬（女）、蔡威、蔡名照、蔡秀軍、蔡冠深、廖長江、演覺、譚鐵牛、譚錦球、樊傑、黎昌晉、滕樹靜（女，土家族）、潘立剛、燕瑛（女）、霍衛平、霍金花（女）、穆虹、魏鋼

二、主席團會議主持人

王滬寧

三、秘書長

石泰峰

主席團常務主席名單

王滬寧、石泰峰、胡春華、沈躍躍（女）、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑（藏族）、何厚鏵、梁振英、巴特爾（蒙古族）、蘇輝（女）、邵鴻、高雲龍