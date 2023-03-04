內地大學畢業生1158萬創新高　「高素質農民」令網民想起上山下鄉

近年來，內地就業形勢嚴峻，尤其對年輕人而言，「最難畢業季」的夢魘可謂揮之不去。周二（2日），適逢兩會登場前夕，人力資源和社會保障部長王曉萍指出，中共中央高度重視就業工作，始終把就業擺在經濟社會發展的優先位置。值得一提的是，全國人大代表張天任則建議，可以引導高校畢業生入職「高素質農民」隊伍，從而解決大學生就業難的問題，引起熱議。



據人社部估算，今年內地需要在城鎮就業的新成長勞動力達1662萬人，創近年新高。同時，大學畢業生將達到1158萬人，亦創歷史新高。王曉萍表示，過去10年內地城鎮新增就業人數年均1300萬人。隨著經濟運行整體好轉，今年就業形勢將持續回暖，保持總體穩定，但是就業總量壓力依然存在，「招工難、就業難」並存的結構性矛盾依然突出。而人社部副部長俞家棟則提出，將穩定擴大國有企業招聘，引導畢業生到中小微企業、城鄉基層就業，支持畢業生自主創業、靈活就業等。

對於解決大學生就業難的問題，張天任建議，在全面落實鄉村振興戰略的時代背景下，可以引導高校畢業生入職「高素質農民」隊伍，這同時能夠為鄉村發展提供更多的智力支持和人才支撐，滿足鄉村振興發展需求。他又以浙江為例，稱該省在土地、資金、稅收、個人發展等方面給予大學生優惠政策支持，以吸引他們從事現代農業生產，大學生入職「高素質農民」隊伍的意願亦因此增強。

「高素質農民」令網民想起知青上山下鄉。（澎湃新聞）

對於張天任的提議，輿論議論紛紛，有網民就諷刺道：「農民家的孩子寒窗苦讀，最後成為了一個高素質農民。」

網民點睇：

上完大學回家種地？

歷史要再輪迴嗎？

再來一次上山下鄉吧

工資到位什麼都好說

曾幾何時，讀書是為了走出農村。現在又要回去了

也不是不行，能賺到錢也不失為一種出路

這些年這些人民代表博眼球的功夫確實不同一般

為了讓這些代表了解農村，建議把這些代表派到農村去

