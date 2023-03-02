人社部：城鎮新增就業人數年均1300萬　第三產業從業佔比升至48%

兩會前夕，國新辦周四（2日）上午舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，請人力資源和社會保障部介紹就業和社會保障工作情況。人力資源和社會保障部部長王曉萍會上介紹，城鎮就業規模顯著擴大，城鎮新增就業人數年均1300萬人；中國第三產業從業人員佔比上升到48%。



王曉萍表示，10年來，城鎮就業規模顯著擴大，城鎮新增就業人數年均1300萬人。高校畢業生、農民工、就業困難人員等重點群體就業平穩，脫貧勞動力外出務工規模保持在3000萬人以上。就業結構不斷優化，城鄉就業格局發生歷史性轉變，城鎮就業人員佔比超過六成，第三產業從業人員佔比上升到48%。靈活就業和新就業形態規範發展，形成新的就業增長點。就業質量可謂穩步提升，勞動者職業技能素質持續提高，勞動者收入穩步增長，勞動保障權益得到有效維護。

同時，社會保障體系建設進入快車道，中央制定實施改革和完善基本養老保險制度總體方案，企業職工基本養老保險實現全國統籌，統一城鄉居民養老保險制度，機關事業單位和企業養老保險制度實現並軌，多層次、多支柱養老保險體系進一步健全。失業保險和工傷保險制度功能更加完善。深入實施全民參保計劃，基本養老、失業、工傷保險參保人數分別達到10.5億人、2.4億人、2.9億人。社保基金運行總體平穩，基金管理不斷加強，2022年三項社會保險基金收支規模13.7萬億元（人民幣．下同），各項社會保險待遇按時足額發放。五級社保經辦管理服務網絡基本形成，社會保障卡應用範圍持續拓展，管理服務規範化、標準化、信息化水平顯著提升。以全覆蓋、保基本、多層次、可持續為目標的社會保障制度和體系全面加強，人民群眾的基本生活和多樣化需求得到了更加可靠的保障。

發布會現場。 （澎湃新聞）

去年，個人養老金制度已經在先行地區正式啟動實施。人力資源和社會保障部副部長李忠表示，個人養老金制度推進有幾個特點，一是政策優惠支持。目前，優惠政策主要體現在三個環節，在繳費階段繳費金額享受個人所得稅稅前扣除，投資收益不徵稅，領取時按3%較低稅率徵稅。目前，每年繳費上限是1.2萬元，以後會適時調整繳費上限。二是產品多樣選擇，監管部門按照安全規範、側重長期保值增值等要求，批准了137支公募基金、19個商業養老保險、18支理財產品、465個儲蓄存款等個人養老金投資產品。參加人可以根據自己的投資偏好自主選擇。隨著制度實施，投資產品還會進一步豐富。

三是服務更加便捷，人社部牽頭建設了個人養老金信息管理服務平台，為每一位參加人建立了唯一的個人養老金賬戶，用於信息記錄、查詢和服務等，參加人可以直觀掌握自己個人養老金的運行情況。參加人又可以通過國家社會保險公共服務平台、電子社保卡等入口直接登陸個人養老金信息管理服務平台，可以通過商業銀行渠道開設賬戶、繳費併購買金融產品。

據介紹，去年底，個人養老金制度在36個先行城市和地區啟動實施，3個月以來，參加人數已達2817萬人。