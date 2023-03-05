兩會｜15位政協委員聯名提案：內陸建設核電具備必要性和可行性

3月4日，全國政協十四屆一次會議在北京開幕。第十四屆全國政協委員，中國廣核集團有限公司董事長楊長利與其他14位全國政協委員聯名提交了《關於加大核電發展力度，拓展內陸地區建設，推廣核能供暖的提案》。



楊長利介紹，除中國大陸外，全球內陸在運、在建核電機組比例高達64%和44%，全世界核電在內陸和沿海採用相同的安全標準，中國高度關注核安全問題，採用「華龍一號」等自主三代技術是全球最先進、成熟和安全的技術，滿足內陸建設核電要求。

楊長利指出，中國規劃的內陸核電廠址具有足夠抗震裕量、抵禦洪水和乾旱的能力。近年來，針對主要關注的水資源保障、低放廢液排放、應急預案可行性等問題，核電界開展了大量深入細緻的研究論證，結論表明，在內陸建設核電技術上完全可行。

（圖 / VCG）

提案建議，在確保安全前提下，未來十年保持每年核准開工10台以上機組。同時，在清潔基荷電力供應保障能力不足、碳排放和污染物排放強度過大的內陸地區，儘早啟動核電項目的規劃建設工作，力爭「十四五」實現核准開工。

楊長利指出，目前，中國核電發展空間布局尚不平衡，全部集中在沿海區域。在構建新型電力系統、積極穩妥推進「雙碳」目標的新形勢下，拓展核能應用的空間布局具備必要性和可行性。大力發展核能對保障中國能源安全，落實「雙碳」目標和構建新型電力系統具有重要意義。