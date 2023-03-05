兩會｜發改委：鞏固提升香港國際金融貿易地位　破解深層次矛盾

全國人大開幕，國家發改委今日（5日）發布關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2023年計劃草案的報告。



報告提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，鞏固提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，大力發展創新科技等新興產業，支持澳門不斷推進經濟適度多元發展，深化香港、澳門同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。



在粵港澳大灣區建設方面，報告又提到要加速建設大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區，設施聯通和規則銜接不斷深化，橫琴、前海、南沙、河套等重大合作平台建設深入推進。

報告又簡述粵港澳大灣區等區域重大戰略實施情况，其中包括深化基礎設施及規則機制聯通，提升大灣區市場一體化水平；港澳居民在內地就學、就業創業、參加社保更加便利，宜居宜業宜遊優質生活圈加快構建；橫琴、前海開發開放深入推進；香港機場三跑道主體工程完工等。

此外，財政部發布的關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年預算草案的報告中，在2022年主要財稅政策落實和重點財政工作情況部分提到，財政部促進區域協調發展，落實支持粵港澳大灣區建設等區域重大戰略相關財稅政策。2023年主要收支政策部分，也提到要綜合運用轉移支付、稅收等政策，推進粵港澳大灣區建設。