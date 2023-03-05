兩會｜民革中央：服務中央對台工作大局　助力台灣青年紮根大陸

今日（5日）下午，全國政協十四屆一次會議在人民大會堂舉行民主黨派中央和全國工商聯領導人記者會。民革中央主席鄭建邦表示，民革始終把促進祖國和平統一作為工作重點，緊緊圍繞服務中央對台工作大局，發揮與台灣的淵源優勢，助力台灣青年紮根祖國大陸，深化兩岸基層民眾交流融合。



民革中央主席鄭建邦表示，民革始終把促進祖國和平統一作為工作重點。（影片截圖）

民革全稱為中國國民黨革命委員會，目前民革有16.2萬多名黨員。鄭建邦又表示，中共十八大以來，中國特色社會主義進入新時代。民革聚焦黨和國家重大戰略，就「推進『一帶一路』建設」、「完善法治建設，優化營商環境」等重點課題開展調研，通過高層協商、「直通車」、政協會議發言和集體提案等形式，積極建言獻策。

全國工商聯主席高雲龍則表示，今年是全國工商聯成立70周年。70年來工商聯成為黨和政府聯繫民營經濟的橋樑和紐帶，成為政府管理和服務民營經濟的助手。

高雲龍稱，進入新時代，圍繞黨和國家中心任務，工商聯廣泛動員民營企業家積極投身脫貧攻堅、疫情防控、區域協調發展、穩就業保民生。工商聯形成了「萬企幫萬村」、「萬企興萬村」工作品牌；也形成了工商聯助推地方經濟發展招商引資大會的活動品牌。民營經濟在推動經濟社會發展、增加就業、改善民生、促進創新、深化改革和擴大開放等方面發揮了不可替代的作用。