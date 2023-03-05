兩會｜工信部：中國5G手機用戶逾5.75億　加強國際合作推進6G研發

今日上午，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂舉行開幕會。會後在舉辦的首場「部長通道」中，工業和信息化部部長金壯龍接受記者採訪時表示，中國在5G方面已位於世界前列，目前正在加快6G研發。



金壯龍介紹，中國移動通訊走過了「2G跟隨，3G突破、4G同步，5G引領」的發展歷程，可以說已全面進入5G時代，中國建成了規模最大、技術最先進的5G網絡，在5G方面已經是世界前列。

工業和信息化部部長金壯龍。（影片截圖）

在基礎建設方面，中國已建成超過254萬個5G基站；從應用方面，中國5G移動手機用戶已經超過5.75億；在行業應用方面，國民經濟中有90多個大類，一半以上都已應用5G技術，比如採礦、港口、電力、大飛機等方面。

金壯龍還介紹了未來規劃，預計今年將建60萬個基站，共超過290萬個。目前，許多城市都已有5G基站，農村地區也已實現「縣縣通」。下一步要繼續延伸，讓5G在工業園區也覆蓋更深。並計劃在「十四五」期間，建設1萬個以上的5G工廠。

另外，要進一步發揮好政府、企業、研究機構的作用，目前正在總結推廣5G的經驗，已組建MT-2030(6G)推進組展開工作，接下來要繼續「產學研用」集中發力，加強國際合作，加快6G的研發。

此外，據《證券日報》昨日（4日）報道，A股上市公司在6G賽道上已展開佈局，除三大運營商中國移動、中國聯通、中國電信之外，還有宇通通訊、信維通訊、信科通訊、中興通訊及盛路通信等多家上市公司進行了6G相關技術的預研和儲備。