兩會｜親歷中國航母多個「首次」　遼寧艦90後女少校亮相代表通道

今日（5日）上午，十四屆全國人大一次會議首場「代表通道」集體採訪活動在人民大會堂新聞發布廳舉行。全國人大代表、海軍遼寧艦某中隊少校政治教導員朱悅萌亮相。她表示，歡迎更多年輕的朋友加入，投身航母事業，逐夢萬里海天。



朱悅萌表示：「軍旅生涯能夠擁有航母印記，與遼寧艦一起乘風破浪、共同成長，我感到無比光榮和自豪。」

朱悅萌表示，多年來，她和戰友親歷了中國航母的多個「首次」，如首次穿越宮古海峽遠海訓練、艦載機首次夜間著艦。這位90後女少校還曾在遼寧艦上，用流利的英語喊話外軍艦機，負責與外軍通聯，減少相互干擾和不確定因素。

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朱悅萌回憶了自己在遼寧艦上工作的8年歲月。她先後在作戰、機電、航空等多個部門任職。朱悅萌表示，從2012年遼寧艦入列，到2019年山東艦入列，至2022年福建艦下水，自己親歷了中國航母跨越發展、挺進深藍的非凡歷程。

朱悅萌說，10年時間中，遼寧艦從下水起航，戰機上艦到編隊一體、艦機融合，從近海訓練到遠海部署，正在繪就大國重器更加深遠、更加壯闊的奔湧航跡。

朱悅萌最後表示：「艦艏行處是長城，國家利益所至，海軍航跡必達。」她同時歡迎更多年輕朋友加入，投身航母事業：「歡迎更多的青年朋友加入我們，投身航母事業，和我一起駛向更遠的海、更深的藍，我們一起闊步星辰大海、逐夢萬里海天。」