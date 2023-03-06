甲流高峰何時完結？　國家流感中心：全國流感病毒陽性率持續上升

目前正處於流感高峰期。國家流感中心最新的數據顯示，全國流感病毒檢測陽性率繼續上升，並以甲型流感H1N1、H3N2為主。



中國疾控中心「國家流感中心」發布的最新流感監測周報顯示，2023年第8周南、北方省份流感病毒檢測陽性率繼續上升，以甲流A（H1N1）pdm09為主、A（H3N2）亞型流感病毒共同流行；2月20日至26日，共報告390宗流感樣病例暴發疫情。

《人民日報》健康客戶端報道，上海市肺科醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師胡洋介紹，流感整體的流行規律已經被打亂，因此難以預測和判斷流感的感染趨勢、高峰何時完結。

他表示，過去3年，因為疫情市民一直戴口罩，導致體內對於流感病毒的抗體有所下降。不同人的下降程度都不同，因此不能按照既往的流感流行規律來判斷起始和結束時間。

同時，由於目前民眾戴口罩的習慣有變，有人堅持戴或不戴，也為預測流感病毒的傳播程度帶來困難。

胡洋稱，對於流感高峰期何時過去，一定程度上可以參考新冠的流行趨勢。按照之前規律，感染高峰可能會在持續一個多月左右後結束。

他提醒，對於想要春遊的人來說，近期建議還是暫緩出行，避一避流感感染的高峰。日常出門也要做好基本的防護，戴好口罩。