內地甲流高發再掀藥品搶購潮　奧司他韋斷貨　官媒：勿囤積恐慌

昨日（27日）北京疾控中心通報，北京季節性流感活動呈上升趨勢，其中甲型流感病毒佔比99%。各地疾控檢測亦顯示，當前中國流感病毒以甲型流感為主。

由於甲流和新冠在症狀上極為相似，許多民眾無法判斷自己到底感染哪種病毒，難以對症下藥。因此自去年年底新冠爆發後，內地再次掀起藥物搶購潮。



昨日，「核酸檢測也能測出甲流病毒」登上微博熱榜，引發關注。據《每日經濟新聞》報道，中國醫科大學附屬第一醫院主治醫師劉勝介紹，感染甲流可以通過做核酸檢測發現，但需要針對甲流病原體的核酸檢測試劑才可測出，並非新冠核酸。

奧司他韋遭搶購 專家：需遵醫囑，勿自行服用

由於甲流爆發，抗流感病毒藥「奧司他韋（特敏福）」在部分藥店被搶購一空。其作為一種經氨酸酶的特異性抑製劑，可抑制流感病毒數量增加，從而降低病毒在體內傳播。主要用於甲型、乙型流感的治療和預防。

但北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗提醒，雖然甲流患者在發病後48小時內服用奧司他韋，能夠顯著降低流感重症和死亡率，但該藥屬於處方藥，患者服用時需遵醫囑，勿自行服用。接種疫苗才是預防流感最有效的手段，可顯著降低感染流感後發生嚴重併發症的風險。

新冠囤布洛芬，甲流囤奧司他韋。人民網評論民眾搶購囤積藥物現象是「囤積恐慌」。去年年末，布洛芬等藥品「一藥難求」。隨著疫情第一波流行高峰過去，過去千辛萬苦囤積的藥物被棄如敝屣，有民眾將大量未拆封的過期退燒藥丟進垃圾桶。

評論稱，藥品不是普通商品，對症下藥才是關鍵，奧司他韋不該重蹈覆轍，囤藥實際上也是在「囤積」恐慌，應樹立科學的健康觀念。