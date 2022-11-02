今冬或流感與新冠病毒疊加流行　專家析兩原因致流感重新「抬頭」

流感與新冠病毒疊加流行？包括中國工程院院士鍾南山等在內多名專家昨日（1日）表示，全球仍然面臨著該風險，特別是今年冬季。



在2022年「世界流感日」科普宣傳與學術會議上，鍾南山表示，全球仍然面臨著新冠肺炎疫情和流感疫情疊加流行的風險，特別是今年冬季，仍需加強攻關在新冠肺炎疫情期間進行流感防控的科學問題。中國科學院院士高福則指出，歐洲6月以來出現新一輪禽間流感疫情，美國也出現前所未有的禽類感染H5N1疫情，存在極高的溢出並感染人的風險；流感和新冠病毒疊加，是今冬明春面臨的非常大的挑戰。高又提醒，雖然新冠疫苗接種水平逐步提高，但當前流感疫苗接種率卻普遍偏低。

新冠疫情防控期間，流感的流行水平一直處於低位，可情況正發生轉變，據世界衛生組織全球流感計劃負責人張文慶介紹，今年流感病毒的活性，在南半球一些國家的強度，比新冠肺炎疫情發生之前還要更高，這預示著一個重要的問題，即接下來的北半球流感季節是否也一樣出現受到新冠肺炎疫情影響的流感季節性高峰。

對於這種變化，高福認為其中一個可能的因素，是過去3年，全球一直在實行公共衛生措施，整體人群對於流感病毒的免疫力較弱，而近期部分國家放鬆了公共衛生政策，流感病毒在這種情況下較可能出現新亞型。高又提到，雖然新冠疫苗接種水平逐步提高，但當前流感疫苗接種率卻普遍偏低，而這也造成了流感病毒較易流行的局面。

鍾南山表示，新冠病毒和流感病毒都是呼吸道病毒，其感染往往潛伏期短、傳播迅速、傳播範圍較廣、傳播性強、發病率高，較難控制，因此成為全球傳染病中防控的重點。對於如何有效應對可能到來的流感和新冠病毒疊加流行，他認為，基礎研究和臨床研究在呼吸道病毒診療和控制中具有重要的科學和現實的意義，疫情期間推動了發病機制基礎研究，加速了臨床快速診斷手段的研發，為臨床疫情的防控實踐與疾病預後的判斷提供了重要的依據。