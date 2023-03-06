兩會｜原江蘇省委書記吳政隆履新職　任國務院機關黨組副書記

據「黑龍江政務」通告顯示，江蘇省委原書記吳政隆已履新職，任國務院機關黨組副書記，並參加黑龍江代表團第三次全體會議，參與審議政府工作報告。



昨日（3月5日）下午，出席十四屆全國人大一次會議的黑龍江代表團召開第三次全體會議，審議政府工作報告。中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清同代表們一起審議。國務院機關黨組副書記吳政隆參加審議。

通告顯示，蘇省委原書記吳政隆已任國務院機關黨組副書記。去年12月28日，官方發布公告稱，吳政隆不再擔任江蘇省委書記、常委、委員職務，另有任用。今年1月12日，江蘇省第十三屆人民代表大會常務委員會第三十四次會議決定：接受吳政隆辭去省人大常委會主任職務的請求，並報省人民代表大會備案。

十四屆全國人大一次會議的黑龍江代表團第三次全體會議，吳政隆、陳文清出席。

吳政隆在參加審議時表示，完全贊成政府工作報告，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。過去5年，中國如期打贏脫貧攻堅戰，如期全面建成小康社會，奪取疫情防控重大決定性勝利，書寫了經濟持續發展和社會長期穩定「兩大奇蹟」。成績來之不易，根本在於習近平的掌舵領航和習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引。今年是全面建設社會主義現代化強國的開局之年，要切實把中國式現代化的戰略部署轉化為具體舉措和實際成效，以實際行動踐行「兩個確立」、做到「兩個維護」。

會上陳文清，黑龍江代表團團長、省委書記、省人大常委會主任許勤，以及代表團副團長梁惠玲等發表講話。國家發改委黨組成員、副主任趙辰昕，國務院辦公廳、國家發改委、財政部等有關人員和大會秘書處簡報組工作人員到會聽取意見建議。