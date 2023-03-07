兩會｜秦剛：中國式現代化打破「現代化=西方化」的迷思

3月7日，第十四屆全國人大一次會議舉行記者會，外交部長秦剛上任後首次公開亮相並回答記者提問。

被問及作為中國外交部長，對中國式現代化對世界的意義有什麼看法時，秦剛表示，中國式現代化至少體現在五個方面，包括獨立自主、人民至上、和平發展、開放包容和團結奮鬥。



秦剛表示，中國式現代化破解了人類社會發展的諸多難題，打破了「現代化=西方化」的迷思，創造了人類文明新形態，也給世界各國特別是廣大發展中國家帶來重要的啟示。

他認為，中國式現代化至少體現在五個方面。一是獨立自主。中國式現代化之所以行得通，就是因為它立足中國大地，植根中國文化，契合中國實際。中國的成功發展充分證明，各國完全有權利也有能力選擇自己的道路，將命運牢牢掌握在自己手裏。

二是人民至上。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，讓人民不僅物質上富足，而且精神上富有。服務少數國家、少數人不是現代化，富者愈富、窮者愈窮不是現代化，精神空虛、失德失序也不是現代化，各國人民都應有平等發展、追求幸福的權利。

3月7日，第十四屆全國人大一次會議舉行記者會，外交部長秦剛上任後首次公開亮相並回答記者提問。（01直播截圖）

三是和平發展。中國式現代化一不靠戰爭，二不靠殖民，三不靠掠奪，我們堅持和平、發展、合作、共贏，堅持人與自然和諧共生，這是一條有別於西式現代化的嶄新道路。

四是開放包容。人類的現代化不應孤芳自賞，而應百花齊放，尊重各國走符合自身國情的發展道路，彼此交流互鑑，精彩綻放，美美與共。

五是團結奮鬥。中國發展的成功經驗充分證明，一盤散沙沒有希望，團結奮鬥才有力量，要咬定青山不放鬆，一張藍圖繪到底。如果像有的國家那樣政黨紛爭，只說不做，朝令夕改，再好的藍圖也只是畫餅充飢、空中樓閣。

秦剛表示，中國式現代化進程，是世界和平、正義、進步力量的壯大。中方希望也相信，世界上愈來愈多的國家走上現代化道路，使人類命運共同體的夢想成為現實。