兩會｜秦剛：台灣問題是中美關係不可跨越紅線　處理不好地動山搖

周二（7日），第十四屆全國人大一次會議舉行記者會，外交部長秦剛上任後首次公開亮相並回答記者提問。

被問及台灣問題，秦剛現場引用《中華人民共和國憲法》回應，「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」



外交部長秦剛上任後首次公開亮相並回答記者提問。（香港01直播截圖）

秦剛表示，台灣問題怎麼解決時中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此我們堅決反對並保持高度警惕。

秦剛指出，對於兩岸來說，「我們都有一個家，名字叫中國」。作為骨肉同胞，大陸將繼續以最大誠意、盡最大努力實現祖國和平統一。同時，保留採取一切必要措施的選項。

秦剛說，中國《反分裂國家法》對此規定得很明確，如果出現了違反該法的情況，中方必須依憲依法行事。任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

秦剛稱，大陸將保留採取一切必要措施的選項。

秦剛稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。「我們之所以同美國談台灣問題，是要求美方不要干涉中國內政。」

秦剛又指，「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容，台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

秦剛強調，如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」，回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。