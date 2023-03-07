兩會｜全國政協委員昐坐高鐵去台北　內媒：「京台高鐵」已有規劃

全國政協十四屆一次會議第二場「委員通道」集體採訪活動，於今日（3日）在北京人民大會堂新聞發布廳舉行。就兩岸關係，全國政協委員、台盟中央副主席江利平提到「坐著高鐵去台北」，該話源於2021年引起熱議網絡歌曲《2035去台灣》。值得一提的是，跨越台灣海峽的「京台高鐵」已有規劃。



江利平表示，大陸始終敞開胸懷，秉持尊重、關愛、造福兩岸同胞的意願，推動兩岸深化經濟文化交流合作和各領域融合發展。以湖北為例，當地截至去年底連續出台多項促進兩岸經濟文化交流合作的舉措，取得了良好效果，3500多名台胞和近3000家台企實實在在受益。他強調，相信血濃於水的親情定能跨越淺淺的海峽，「讓我們一路歡歌，坐著高鐵去台北，讓台灣鄉親說走就走，乘著飛機上武當」。他又堅信兩岸人民定能更加緊密的手拉手、肩並肩、心連心，共創中華民族偉大復興的歷史偉業。

據了解，「坐著高鐵去台北」這句話源於2021年大陸網友傳唱的《2035去台灣》，其歌詞提到要搭動車去看台灣好風光。2021年11月10日，國台辦發言人朱鳳蓮對此表示：「我以前聽過一首網絡歌曲《坐上高鐵去台北》，這兩首歌應該是有異曲同工之處。我想，這實際上反映了兩岸民眾對實現京台高鐵從福建到台北這麼一個遠景規劃的美好願望。希望兩岸應通盡通，更方便地往來交流，多看兩岸美景，多品兩岸美食。我相信，這個願望是一定會實現的。」

值得一提的是，據《澎湃新聞》報道，通過一款手機地圖app搜索「京台高鐵」，已可顯示京台高鐵線路圖（建設中）。其顯示，京台高鐵起點為北京南站，經廊坊、天津、滄州繼續向南。台灣則設高鐵新竹站，終點為高鐵台北站。除此之外，搜索「北京-台北」路線，可見路線規劃中包含「京台高鐵」。百度地圖提示稱，「兩岸未來通行路線-台海大橋（已規劃），當前路線僅供查看」。

報道指，京港（台）通道是中國「八縱八橫」高速鐵路網的主通道之一。 2016年7月13日，國家發展改革委印發《中長期鐵路網規劃》，構築了「八縱八橫」高速鐵路主通道。台北出現在「京港（台）通道」這一縱向通道當中。

另一方面，今日上午，第十四屆全國人大一次會議舉行記者會，外交部長秦剛上任後首次公開亮相並回答記者提問。被問及台灣問題，秦剛表示，台灣問題怎麼解決時中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此中方堅決反對並保持高度警惕。他又提到，中國《反分裂國家法》對此規定得很明確，如果出現了違反該法的情況，中方必須依憲依法行事。任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。