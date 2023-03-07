兩會｜備戰已到可以對美放手一搏的最後一公里
中國國務院總理李克強近日作政府工作報告，報告不僅有對過去一年乃至五年成績和挑戰的回顧，還有對未來一年政府工作的建議。在談到軍事時，報告頻頻提及備戰：「圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設」「全面加強練兵備戰」「加強重大任務戰建備統籌」。
縱觀十年來的中國政府工作報告，在對於未來一年的工作展望時提及軍事練兵備戰並不鮮見。
比如2022年報告提到「全面深化練兵備戰」，2021年報告提到「全面加強練兵備戰」，2020年報告說「全力加強練兵備戰，2019年報告使用過的表述是「提高實戰化軍事訓練水平」，2018年報告稱「全面推進練兵備戰工作」，2017年報告說「強化練兵備戰」。2014年到2016年報告均提到「統籌推進各方向各領域軍事鬥爭準備」。
除了2023年此次報告三次提到備戰（戰備），2017年、2018年、2020年、2021年、2022年的報告提及備戰的頻率並不多，基本上是一次。2014年、2015年、2016年、2019年，這四年的報告並未明確提及備戰，談的是軍事鬥爭準備。
值得注意的是2023年政府工作報告是中共二十大之後的首次報告，報告提及的建議事項就是今年施政的重點，報告在談到軍事時的措辭風格和語態與以往是不同的。
過去十年，政府工作報告中談到軍事措辭風格和語態有三次變化。
2014年2017年重點提的是「加強軍隊革命化現代化正規化建設」「堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度」「政治建軍、改革強軍、依法治軍」。
2018年2019年重點談的是「牢固確立習近平強軍思想在國防和軍隊建設中的指導地位」「全面深入貫徹軍委主席負責制」「建立健全中國特色社會主義軍事政策制度體系」。
2020年到2022年，重點談到的是「要深入貫徹習近平強軍思想」「政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍」「加快機械化訊息化智能化融合發展」「加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系」。
從歷年政府工作報告中軍事表述重點的變遷看，政治上，習近平軍事思想已經是全軍的指導思想，軍委主席負責制得到了全面落實。軍隊建設，從「政治建軍、改革強軍、依法治軍」逐步擴展到「政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍」五個方面。在軍隊治理方面，比現代化、正規化方面更進一步，從提出「建立健全中國特色社會主義軍事政策制度體系」到具體部署「加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系」。
整體上，過去十年，軍事方面，從政治思想高層引領，到四梁八柱的軍隊構建，都已經逐完善。
在2023年的政府工作報告中，除了上文提到的頻繁提到備戰，「貫徹新時代軍事戰略方針」「創新軍事戰略指導」「鞏固提高一體化國家戰略體系和能力」也是全新的重點，代表了二十大後解放軍在軍事方面的全新動向。
在過去十年軍事思想重塑、軍隊硬件軟件已經全面更新的背景下，現在頻頻提及備戰和軍事戰略，似乎代表了提戰備不再是慣例，而是到了可以放手一搏的最後一公里。中國的軍事備戰在逐年推進，目標的落實相當有梯度感。無論是台灣當局還是美國政府，都不要誤判形勢。