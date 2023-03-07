兩會｜備戰已到可以對美放手一搏的最後一公里

中國國務院總理李克強近日作政府工作報告，報告不僅有對過去一年乃至五年成績和挑戰的回顧，還有對未來一年政府工作的建議。在談到軍事時，報告頻頻提及備戰：「圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設」「全面加強練兵備戰」「加強重大任務戰建備統籌」。

縱觀十年來的中國政府工作報告，在對於未來一年的工作展望時提及軍事練兵備戰並不鮮見。

比如2022年報告提到「全面深化練兵備戰」，2021年報告提到「全面加強練兵備戰」，2020年報告說「全力加強練兵備戰，2019年報告使用過的表述是「提高實戰化軍事訓練水平」，2018年報告稱「全面推進練兵備戰工作」，2017年報告說「強化練兵備戰」。2014年到2016年報告均提到「統籌推進各方向各領域軍事鬥爭準備」。

李克強在兩會作報告。（Reuters）

除了2023年此次報告三次提到備戰（戰備），2017年、2018年、2020年、2021年、2022年的報告提及備戰的頻率並不多，基本上是一次。2014年、2015年、2016年、2019年，這四年的報告並未明確提及備戰，談的是軍事鬥爭準備。

值得注意的是2023年政府工作報告是中共二十大之後的首次報告，報告提及的建議事項就是今年施政的重點，報告在談到軍事時的措辭風格和語態與以往是不同的。

過去十年，政府工作報告中談到軍事措辭風格和語態有三次變化。

2014年2017年重點提的是「加強軍隊革命化現代化正規化建設」「堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度」「政治建軍、改革強軍、依法治軍」。

圖為2017年兩會期間，解放軍代表走出人民大會堂。（資料圖片）

2018年2019年重點談的是「牢固確立習近平強軍思想在國防和軍隊建設中的指導地位」「全面深入貫徹軍委主席負責制」「建立健全中國特色社會主義軍事政策制度體系」。

2020年到2022年，重點談到的是「要深入貫徹習近平強軍思想」「政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍」「加快機械化訊息化智能化融合發展」「加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系」。

從歷年政府工作報告中軍事表述重點的變遷看，政治上，習近平軍事思想已經是全軍的指導思想，軍委主席負責制得到了全面落實。軍隊建設，從「政治建軍、改革強軍、依法治軍」逐步擴展到「政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍」五個方面。在軍隊治理方面，比現代化、正規化方面更進一步，從提出「建立健全中國特色社會主義軍事政策制度體系」到具體部署「加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系」。

圖為2023年3月7日，中國外長秦剛出席第十四屆全國人大一次會議舉行記者會。圖為他在記者會上回答台海局勢相關問題時拿着一本中國憲法並閲讀。（Reuters）

整體上，過去十年，軍事方面，從政治思想高層引領，到四梁八柱的軍隊構建，都已經逐完善。

在2023年的政府工作報告中，除了上文提到的頻繁提到備戰，「貫徹新時代軍事戰略方針」「創新軍事戰略指導」「鞏固提高一體化國家戰略體系和能力」也是全新的重點，代表了二十大後解放軍在軍事方面的全新動向。

在過去十年軍事思想重塑、軍隊硬件軟件已經全面更新的背景下，現在頻頻提及備戰和軍事戰略，似乎代表了提戰備不再是慣例，而是到了可以放手一搏的最後一公里。中國的軍事備戰在逐年推進，目標的落實相當有梯度感。無論是台灣當局還是美國政府，都不要誤判形勢。