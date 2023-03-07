著名雷達專家　「中國預警機之父」王小謨院士逝世 享年84歲

《新京報》報道，3月6日，著名雷達專家、預警機事業開拓者和奠基人，中國工程院院士王小謨，因病醫治無效在北京逝世，享年84歲。



公開資料顯示，王小謨，1938年出生於上海，後舉家移居北京，1961年畢業於北京工業學院（今北京理工大學）無線電工程系，曾任電子工業部38所所長、信息產業部電子科學研究院常務副院長、中國電子科技集團公司科技委副主任。1995年，王小謨當選中國工程院院士，曾獲2012年度國家最高科學技術獎。

1992年2月，王小謨被任命為中國電子工業總公司軍工局局長，開啟預警機裝備的研製之路，推動實現了中國從國土防空向攻防兼備的重大轉型。

在空警-2000、空警-200兩型預警機成功立項後，王小謨提出研製出口型預警機的設想，並從2002年1月起，擔任總設計師，論證出口型預警機方案。2008年，中國同國外用戶正式簽署ZDK03預警機的研製合同。出口型預警機的研製成功，標誌著中國成為世界上第四個能夠出口預警機的國家。

《中國科學報》2013年曾刊發《「中國預警機之父」——記中國工程院院士王小謨》一文，介绍王小謨在任項目中方技術總負責人時，為加快預警機研製，開展對外合作，提出採用大圓盤、背負式、三面有源相控陣新型預警機方案，堅決要求中方主導研製方案，並在國內同步研製。相關評述指，王小謨院士設計提出的中國預警機技術發展路線圖和預警機裝備發展體系，為中國預警機研製的自主發展、赶超國際先進水平作出了無可取代的重要貢獻。