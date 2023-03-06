兩會｜習近平：始終把民營企業當作自己人　支持平台企業大顯身手

據央視報道，國家主席習近平6日（周一）看望了參加全國政協會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會。他強調，黨中央始終堅持「兩個毫不動搖」、「三個沒有變」，始終把民營企業和民營企業家當作自己人。要引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策，增強信心、大膽發展，實現民營經濟健康發展、高質量發展。習近平又稱，支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。



國家主席習近平6日（周一）看望了參加全國政協會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會。（新華社）

習近平表示：「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。」

習近平要求，要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，依法維護民營企業產權和企業家權益，從制度和法律上把對國企及民企平等對待的要求落實下來，鼓勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大，提振市場預期和信心。

習近平還表示，要積極發揮民營企業在穩就業、促增收中的重要作用，採取更有效的措施支持中小微企業和個體工商戶發展，支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。

習近平也要求，要把構建親清政商關係落到實處，為民營企業和民營企業家排憂解難，讓他們專心致志搞發展。他也提出，要激發民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產業鏈供應鏈項目建設，為構建新發展格局，推動高質量發展作出更大貢獻；要依法規範和引導各類資本健康發展，有效防範化解系統性金融風險，為各類所有制企業創造公平競爭的環境。

習近平也對民營企業提出要求，指中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，無論是國企還是民企，都是促進共同富裕的重要力量，都必須擔負促進共同富裕的社會責任。

「美國為首的西方國家實施全方位遏制」

在談到中共十九大以來的五年時，習近平表示，中國發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多。他說，「尤其是以美國為首的西方國家，對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓」，為中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。

此外，在「三八」國際勞動婦女節即將來臨之際，習近平代表中共中央，向參加全國兩會的女代表、女委員、女工作人員，向全國各族各界婦女，向香港、澳門和台灣的女同胞、海外女僑胞，致以節日的祝賀和美好的祝福。