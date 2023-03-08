兩會｜金融體系改革「三管齊下」　學者：防止和化解金融風險

3月7日，在全國人大會議上，國務院秘書長肖捷作關於國務院機構改革方案的說明。國家行政學院教授汪玉凱接受內媒《新京報》採訪時表示，金融體系改革方面採取了「三管齊下」的調整方案，能最大限度從體制機制運轉上防止和化解金融風險。



國家行政學院教授汪玉凱。（網絡圖片）

汪玉凱表示，從現行的國務院機構來看，他認為這次國務院機構改革只是適度調整，談不上大調整，但也不能說是微調。至少組成部門都保留了，只是把一些交叉的職能進行了優化組合，合併同類項。

汪玉凱稱，新組建國家數據局是一個很大的亮點。過去數據分散在各個部門管理，中央缺乏這樣的龍頭單位。此次組建國家數據局，作為國家發改委直管的副部級機構，將中央網絡安全和信息化委員會辦公室承擔的研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設等職責納入國家數據局，這是為適應數字化轉型大趨勢而設計的機構。

汪玉凱形容，金融體系改革方面調整力度最大，採取了「三管齊下」的調整方案，首先把人民銀行的職能機構設置做了重大調整，撤銷縣一級支行和大區分行，在各省設省級分行；將證監會調整為國務院直屬機構，加強證券市場、資本市場的監管；組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。通過「三管齊下」，能最大限度從體制機制運轉上防止和化解金融風險。