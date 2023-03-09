美民調：美國人對中國好感降至歷史新低　中國超越俄國成最大威脅

由美國調查機構蓋洛普（GALLUP）最新民調顯示，美國人對中國的好感直線下滑，創下歷史新低。民調顯示，僅15%的美國受訪者對中國持有好感，而且認為中國是美國最大威脅的受訪者達到50%，



針對民調結果，《環球時報》前總編輯胡錫進則表示，中國相對富裕和強大讓美國很不舒服，「因為中國沒有做日本那樣的美國奴才」。



該調查顯示，每10個美國人就有超過8個對中國抱持負面觀感，45%是非常負面，39%是大致負面。美國民主黨和無黨派者都對中國高度沒有好感，當中對中國有好感的各僅有17%、18%；共和黨人只有6%對中國有好感。

此外，50%的美國人認為，中國是最大威脅，甚至超過認為俄羅斯；美國人認為俄羅斯是最大威脅的比率為32%。66%的美國人認為中國軍事對美國構成重大威脅、64%認為中國經濟力量對美帶來重大威脅。

中美關係持續緊張。(REUTERS)

此外，77%的美國人對台灣有好感，比2021年高出5%，創下自1996年進行這項調查以來的歷史新高點。

無論是民主、共和和無黨派美國人大多數對台灣都有正面觀感，比率分別為81%、78%和75%。47%的美國人認為，台海衝突是未來10年對美國關鍵利益的重大威脅，另外42%指此事重要、但不至於是重大威脅。

該調查在2月1日到23日訪問1008名成年人，誤差為正負4個百分點。據了解，蓋洛普自1996年起每年調查美國人民對中國觀感，1979年到1994年間也曾進行過6次這項調查。

胡錫進：因為中國不當美國奴才

針對該民調結果，《環球時報》前總編輯胡錫進發表長文回應。他指出，今天的中國崛起為世界第二大經濟體，幾億人口邁入現代化，中國很多基礎設施，比如高鐵、網路建設跑到美國的前邊，形成前所未有的國家競爭力。另外中國在軍事上崛起，西太平洋、特別是中國近海不再是美國可以為所欲為的地方。

中國首艘國產航母「山東艦」在2019年末在海南三亞某軍港交付，被指將是中國軍事力量在南海的「鎮海神針」。（新華社）

他指出，美國人對中國好感度最高的時候是上世紀80年代後期，當時的好感度達到72%。「大家想一想，80年代的中國多麼落後，百姓基本處於貧困中。那時的美國和西方人來華旅行，受到貧窮而熱情的中國人接待，他們頗有『人上人』之感。更重要的是，當時還處於冷戰中，蘇聯是中國和美國的共同敵人。」

胡錫進批評，如今的美國不接受他國的強大，要求所有國家以放棄自己安全利益的方式維護美國絕對安全，各國經濟發展也都要服務於美國的經濟霸權，維護美元的特殊地位。中國雖然還是發展中國家，但是在美國的戰略棋盤上已經過於強大了，對它的霸權構成了挑戰，所以美國的整個宣傳機器開足馬力，抹黑這個比上世紀80年代不知道改善了多少的東方大國。

胡錫進表示，中國沒幹任何對不起美國的事情。他舉例，中國軍隊沒有跑到美國邊上去挑釁滋事，中國向美國出口廉價商品，因順差賺來的美元又買了美國國債，借給他們用。中國招不招美國人恨，已經不取決於中國是否對美友好，而取決於中國的相對富裕和強大，以及中國的獨立自主本身讓美國很不舒服，因為中國沒有做日本那樣的美國奴才。

胡錫進認為，未來美國人對中國的好感大概率還會繼續降低。（香港01）

胡錫進表示，可以預見，未來美國人對中國的好感大概率還會繼續降低，而且會帶動美國盟國的社會也對中國態度負面，比如日本、韓國社會對中國的好感度近年也是持續降低的。他認為，一個上進國家會比一個成績優異學生所受的周圍壓力大得多，這是中國崛起的宿命。

胡錫進指出，中國要重新獲得他們的好感，唯有放棄軍事現代化的努力，放棄高科技發展的佈局，要永遠為世界做襯衫、鞋子和玩具，不沾5G和半導體的邊，中國國內用的互聯網平台也應該都是美國的，從手機到汽車都不能有國內大品牌，中國應該至今還不知道電動汽車為何物，而且隨便一個美國人來到中國，都能感受到上世紀80年代的那種優越感。「換句話說，我們不僅要放棄國家復興的權利，也要放棄國民過一份有尊嚴日子的人權」。

胡錫進表示，平等的世界該有多好，大家按照同一個規則相互競爭，彼此尊重。很可惜，帝國主義的天性就是征服和奴役。中國人需要準備與他們博弈幾十年，直到他們被迫做出改變。