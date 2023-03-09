廣州高校教授上瑜伽課致胸椎骨折　疑教練拉伸不當健身室拒交CCTV

近年瑜伽漸趨流行，但動作做錯不僅會腰酸背痛，更有機會傷及脊椎。

中山大學副教授裴諭新，近日上瑜伽課時疑因教練的不正確拉伸指導受傷，經送院檢查，證實其第八胸椎體壓縮性骨折。



位於廣州番禺區的藍翼健身會所（奧園店）。（大眾點評）

事發於2月27日。裴諭新介紹，當晚在廣州市番禺區藍翼健身會所（奧園店）上陰瑜伽課，期間教練指她腿不直，於是為她拉伸，「他就讓我在他前面彎下腰，把手從兩腿之間遞給他，我感覺他的腳在後面抵住了我的腳，兩手拉住了我的手。我聽到他讓另一個學員扶住我肩膀，然後他讓我挺直雙腿，用力拉我的手」。

裴諭新稱，當時自己的手腳都被人控制，「頭朝下臀部朝上，身體愈來愈繃緊。突然重心前移，我一個前滾翻翻了出去，先是頭頸部彎折了一下，接着後背重重摔在瑜伽墊上」。

她表示，摔倒一刻感到前所未有的恐懼，「我想完了，我的脖子要斷了」。事後，她的血氧值只有69，電腦斷層掃描（CT）檢查發現第八胸椎爆裂壓縮骨折，「骨碎片像小小的雪花，散落於胸椎之外」。

裴諭新受傷後摔在瑜伽墊上。（紅星新聞）

醫生建議她做微創手術，經皮椎弓根釘內固定術，預防椎體進一步壓縮、促進骨折癒合，痊癒後再拆除內固定。

2月28日晚，藍翼法定代表人余曉曉曾到醫院探望裴諭新，但拒絕提供健身室的閉路電視紀錄。3月1日，她繼續協商索要紀錄未果，隨後決定報警處理。3月5日，她在個人微信公眾號上發文講述自己的遭遇。

裴諭新發聲後，她受傷一事備受關注。有網民質疑健身室的教練資質，稱正規的瑜伽教練絕不會採取「暴力拉伸」的方法，另有人建議應採取協商或訴訟等法定途徑維權，盡快尋求法律援助。

《紅星新聞》報道，裴諭新介紹，她自2016年開始到涉事的健身會所健身。作為該會所7年的會員，她確定會所內有安裝閉路電視，且會所多名工作人員均表示看過有關她受傷過程的閉路電視紀錄，她卻多次索要未果。

裴諭新介紹，已持續7年上私人教練課，消費總額約20萬元（人民幣，下同）。事發後，親友曾與社區民警4次前往該健身會所索要閉路電視紀錄或負責人聯繫電話，均未成功。由於沒有證據證明教練是故意傷害，尚無法以刑事案件予以立案偵查。

目前，裴諭新已轉到中山附屬第一醫院就醫，住院至今依舊不能落地行走，現已聯繫律師欲提起民事訴訟維權。

對於裴諭新的發聲，涉事健身會所的工作人員稱並不知情，但會所的教練都是有資質。番禺區鐘村派出所稱，目前已有專人跟進調查此事，若有新消息官方會第一時間發布。

天眼查顯示，藍翼健身會所全稱為「廣州藍翼體育服務有限公司」，成立於2016年，註冊資本100萬，法定代表人為余曉曉。藍翼健身會所公眾號顯示，其教練團隊由恆大俱樂部7年明星教練、大學資深康復教授、前世界冠軍、外國專業教練組成。