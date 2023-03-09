85歲王建煊參選總統　主張「和平統一」道出台灣人內心掙扎？

2024年台灣總統大選，再加一位參選人。現年85歲的台灣監察院前院長王建煊，3月7日接受台媒專訪時宣佈參與2024大選，將以「和平統一」作為競選主軸。在他看來，透過與大陸和統對談的方式，才能為台灣爭取到更多的談判空間。公開宣示「當然會參選到底」的王建煊，成為台灣總統民選史上，罕見以「和平統一」作為號召的參選人。



目前還擁有台灣新黨黨籍的王建煊，曾在李登輝執政時期擔任台灣財政部部長與立法委員，也曾於2001年代表國民黨、親民黨、新黨組成的泛藍聯盟參選台北縣長，以48.16%得票率小輸給民進黨提名的蘇貞昌。2008年王建煊接受馬英九提名，出任台灣監察院院長。作為一名虔誠的基督徒，王建煊有「王聖人」的封號，從政壇退休後亦投身於台灣的社會公益事業。

王建煊版本的「台灣方案」

近日接受《台灣醒報》社長林意玲獨家專訪時，王建煊言及其主張「和平統一」投入大選的主因。他認為國民黨「不統不獨」、民進黨「獨」，但就沒有人講「統」，如果台灣現在只有「不統不獨」和「獨」的聲音，「中國會覺得台灣沒有救，如果攻打台灣一個禮拜，我們很容易就投降」。同時，王建煊也發出「疑美」論：「如果美國不來（支援台灣）呢？」

台灣監察院前院長王建煊（左）3月8日接受廣播專訪，強調「台灣最需要的是和平統一」。（POP撞新聞提供）

王建煊澄清他並非與美國敵對，「我跟美國很好的，美國對台灣幫助很大」。但他也痛批，在民進黨執政下，「台灣現在太像美國的哈巴狗，人家講什麼我們就做什麼」，「沒有把台灣人民的利益作為優先」。

至於其「和平統一」的具體主張，王建煊3月8日接受台灣媒體人黃暐瀚廣播專訪時有進一步的闡述。王建煊強調，若能「和平統一」，不僅對兩岸好，對整個世界都好，倘若讓局勢走到「武統」地步，屆時台灣就沒有講話的空間，「所以要透過和平統一的方式，爭取更多的談判空間，保留台灣現有的生活模式」。

王建煊也提出其「台灣方案」，如果成功當選總統，第一年便會邀集各界人士，成立「統一特別小組」，與中國大陸進行談判條件，並讓民間反映意見，納入各黨派的聲音，讓兩岸都能充分反映彼此的意見，台灣也能保有民主選舉、新聞媒體自由等「重要的生活方式」。

台灣與美國之間的關係，王建煊則主張，既然以和平統一為競選主軸，將會逐漸切割與美國的關係，包括減少將近1兆美元的對美軍購，將經費挹注到即將破產的台灣勞保制度。同時透過和統談判，爭取大陸大量投資，藉以提升台灣經濟發展，以及台灣民眾薪資水平，並將公有土地釋出，以「公辦民營」的方式照顧孤苦無依的老人。

據王建煊表示，他將於3月29日在台北「台大校友會館」舉辦參選記者會，「場地我都已經借好了，錢也繳了！」

和戰現實壓力下的統一選項

王建煊宣佈參選2024大選之後，在台灣尚未引起太大的政治效應，台媒多以其說法「台灣快要完蛋」作為報道標題，許多讀者遂以政治「花邊新聞」的心態加以看待。平心而論，儘管王建煊表明將以無黨籍身份投入大選，但仍難以撼動台灣民選結構主宰下的藍綠二元格局。

外交部長秦剛3月7日在兩會記者會上拿出《中華人民共和國憲法》，指「解決台灣問題，是中國人自己的事」。（Reuters）

不過，其參選最為值得關注的重點，在於率先公開提出了「和平統一」、「和統談判」的政治訴求。如果說台灣面對美國「逼戰」壓力和大陸統一進程，對於戰爭與和平的內心拉扯已在枱面下翻騰攪動，王建煊透過參選台灣總統的方式「登高一呼」，確實具有捅破一層統獨窗紙的意義，讓台灣社會意識到現實問題並非靠着迴避就能消失，也間接揭露了藍綠陣營在台灣「終局」問題上「和稀泥」的真面目。

《香港01》記者了解到，一位台灣的資深兩岸問題專家私下表示，雖然王建煊在「九二共識」和兩岸「一中」定位上的認知存在着可以商榷的空間，甚至也有「刷存在感」之嫌，但其宣佈參選總統，卻也表達了台灣當前「有識之士」（借用國台辦主任宋濤之語）對時局的憂心。

事實上，過往台灣總統大選參選人，雖不乏具有「統派」色彩的人士，但把「和平統一」與「和統談判」作為主要訴求者，實屬相當少見。比如2000年代表新黨參選總統的李敖，當時政見提出「勃起台灣、挺進大陸、威而鋼世界」，雖獨樹一格，但也未說破「統一」主張。還有2016年經歷國民黨「換柱風波」的洪秀柱主張「一中同表」，以及數度爭取代表國民黨參選的張亞中主張「兩岸統合」，「統一」亦非主要揚起的大旗。

在當前兩岸和世界地緣格局變動的態勢下，華府遏制中國崛起的「大絕招」，已將台灣設定為終將一戰的「戰場」角色，而北京不斷展現統一台灣的決心與意志，更從2019年初即發出「兩制台灣方案」的和平統一協商談判號召，經歷中共二十大之後，北京主導的統一進程更是箭在弦上。這就是2024年台灣總統大選各方參選精英所必須要面對的客觀現實，也是與過去任何一次大選相比，最為主要、最為要緊的命題所在。

國民黨至今靠着「九二共識」猶抱琵琶半遮面，民進黨的賴清德則以一席「不能懷疑美國」之說，確立了其繼承蔡英文「親美」路線，「和平保台」葫蘆裏賣的什麼藥，也還需要面向台灣人民給出更明確的論述。唯一可以肯定的是，戰爭或和平，必將成為2024年台灣總統大選繞不過去的一道選擇題。

台海危機雖在升温，但和平還未到絕望的時刻，王建煊正是看到了這個機會，提出了以「統一」追求「和平」的選項。就算王建煊當選機率並不高，但在正視兩岸現實的層面上，他或許說出了台灣一部分人正在內心深處不斷掙扎的念頭：為了和平、為了拒戰，「統一」難道真的不能成為最終選擇嗎？