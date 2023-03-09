中央國家機關人員編制按5%比例精減　官媒：精兵簡政，不養閒人

周二（7日），全國人大第二次全體會議中宣布，精減中央國家機關人員編制，中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例進行精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。

對此，官媒《中國青年報》周四（9日）發表名為「精兵簡政，不養閒人」的評論文章指，政府堅持輕裝上陣，改革才能快馬加鞭，衙門「變小了」，社會治理的精準度才能提升。



文章稱，政府機構人員編制並非越多越好，如果政府部門人員冗餘、機構臃腫，就有可能發生「九龍治水」，多頭管理和「三不管」並存，人員權責出現重疊、不清、缺失等問題。長此以往，就會阻礙國家治理體系和治理能力現代化的進程。

文章表示，機構一旦「人浮於事」，不僅難以實現既定目標，還可能弱化民眾享有行政服務的體驗。因而，精減和科學調配機構編制，是提高行政效率和政府公信力的內在要求。

文章指，此次收回編制並非「一裁了之」，而是將收回編制用於加強重點領域和重要工作。編制精減以後，工作人員要堅持涵養忠誠乾淨擔當的政治品格，做到思想不亂、工作不斷、隊伍不散、幹勁不減。

文章又稱，中國那麼大，各地實際情況千差萬別，政府機構設置和人員編制要始終遵循因地制宜的原則，不設有名無實的衙門，不養喝茶看報的閒人。基層單位要杜絕「牌子滿天飛」，防止財政供養人員比例失衡，推行「一竿子插到底」 的扁平化管理。