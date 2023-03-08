兩會｜習近平談強軍：鞏固提高一體化國家戰略體系和能力

據央視報道，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平8日（周三）下午在出席十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，是黨中央把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求，著眼於更好統籌發展和安全、更好統籌經濟建設和國防建設作出的戰略部署。要統一思想認識，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創一體化國家戰略體系和能力建設新局面。



習近平強調，要堅持黨中央集中統一領導，加強各領域戰略布局一體融合、戰略資源一體整合、戰略力量一體運用，系統提升中國應對戰略風險、維護戰略利益、實現戰略目的的整體實力。

習近平指出，要深化科技協同創新，建設好、管理好、運用好國家實驗室，聚力加強自主創新，加快推進高水平科技自立自強。要加快提升新興領域戰略能力，謀取國家發展和國際競爭新優勢。要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，優化體系布局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。要加強重大基礎設施統籌建設，善於算大帳、綜合帳、長遠帳，提高共建共用共享水平。要加快構建大國儲備體系，提升國家儲備維護國家安全的能力。

習近平強調，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，必須向改革創新要動力。這些年，各有關方面貫徹黨中央決策部署，協力推進有關重大改革，取得不少重要成果。