兩會｜政協委員吳德沛：建立血液應急托底機制緩解階段性血液短缺

《澎湃新聞》報道，2023年全國兩會召開之際，全國政協委員、蘇州大學附屬第一醫院血液科主任吳德沛針對臨床醫療用血需求不斷增長、血液「供需不平衡」的普遍現象，建議建立血液採集應急托底機制，以緩解階段性血液短缺問題。



據國家衛健委此前發布公報，2021年中國獻血人次為1674.5萬人次，獻血率超過12‰，較以前明顯提高，但仍遠低於部分中高收入國家。吳德沛在調查中發現，受天氣變化、人口流動等因素影響，無償獻血人數和血液採集量會出現階段性銳減，臨床用血面臨挑戰。

吳德沛建議，應盡快建立血液採集應急托底機制。當血液庫存跌破警戒線時，各級政府啟動應急機制，加大單位團體獻血招募力度，落實團體獻血單位，鼓勵公職人員參加獻血，各地採血機構通過高效服務來完善固定獻血者隊伍建設。

此外，吳德沛建議，對血製品實施「智慧化」管理，引入大數據管理、物聯網、人工智能等現代化技術，推動獻血點、各級血庫、各級醫院之間的信息共享和智慧化預警和研判。投入研究用於血液及血製品需求和預測模型，完善血液庫存預警系統，精準化調配血源。促進供血機構和醫院信息透明化，掌握血液流動狀況以及各機構用血情況。