新冠溯源｜外交部：敦促美方公開德特里克堡及各地生物實驗室情況

日前美國參議院全會通過了2023年新冠病毒起源法案，認為新冠疫情可能起源於中國，眾院也正推動審議有關法案。中國外交部發言人毛寧9日（周四）表示，敦促美方立即停止政治操弄溯源問題，盡快回應國際社會的合理關切，主動同世衛組織分享本國早期疑似病例的數據，公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室的情況，給世界人民一個交代。



毛寧表示，一段時間以來，美國執意將溯源問題政治化、武器化、工具化，搞情報溯源，議員溯源，在沒有任何證據的情況下，炒作「實驗室洩漏論」，對中國進行抹黑攻擊，毒化全球科學溯源的氛圍，國際社會對此看得很清楚。

毛寧表示，中方在新冠病毒溯源問題上的立場是一貫的，中方始終支持和參與全球科學溯源，同時堅決反對任何形式的政治操弄。

毛寧說，當前全球溯源科學研究受阻的主要原因正是美國的政治化操弄。美國除了對世衛組織的溯源工作指手劃腳，說三道四，對秉持良知的科學家進行政治打壓，對別國編造完全不合科學邏輯的謊言攻擊抹黑之外，迄今在溯源問題上沒有採取任何負責任的舉措，從來沒有邀請世衛派專家組到美國開展溯源合作，從來沒有提供任何早期數據，對國際社會關於美國德特里克堡和世界各地軍事生物基地的關切視而不見，充耳不聞。