吳釗燮：北京無所不用其極企圖操縱大選　台灣須提高警覺嚴防生事

早前加媒曾報道指出，中國涉嫌在加拿大2019年大選時，秘密資助多名候選人和疑似干預選情，引起「紅色滲透」的爭議。在台灣，外長吳釗燮近期接受外媒訪問表示，中國大陸無所不用其極企圖操縱或影響台灣大選，台灣須提高警覺，嚴加防範對方利用總統大選生事。



吳釗燮上月接受澳洲廣播公司（ABC）專訪，訪談內容周三（8日）播出。吳在訪問中指出，為因應中國大陸日益升高的武力威脅，台灣已逐步加強自我防衛能力。去年8月，大陸以時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）訪台為藉口在台海周邊軍演後，台灣更思考進一步強化全民國防，決定將義務役期延長至1年，並加強各項軍事戰備與演訓、後備軍人教召訓練等。他強調台灣有自我防衛的能力、決心與準備，並對台灣年輕世代有充分信心。

吳釗燮表示，台灣須提高警覺，嚴加防範北京利用總統大選生事。（mofa.gov.tw）

明年初，台灣就將舉行新一屆總統大選，同年底美國總統大選也緊接登場。吳釗燮表示，台灣以民主自豪，不畏選舉過程激烈的政治競爭，但中國大陸無所不用其極企圖操縱或影響台灣大選，台灣須提高警覺，嚴加防範其利用總統大選生事。談到台美關係，他指台灣已普獲美國行政、立法部門及兩黨的支持，已能確保不論美國大選後執政的是哪黨，都將執行對台灣友好的各項政策。他又認為美國民主制度成熟健全，在政權交接時也不會形成「權力真空」，給予中國大陸有任何可趁之機，故台灣毫不擔憂。

最後，吳釗燮對澳洲政府的友台立場表示肯定及感謝，並強調台澳關係強固且健全，台灣將繼續與澳洲合力推動各項有益國際社會的事務，例如台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及台澳經濟合作協定（ECA），共同促進雙方及印太區域的繁榮與發展。