兩會｜李強任國務院總理　張又俠、何衛東任中央軍委副主席

今日（11日）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂舉行第四次全體會議。

李強當選中華人民共和國國務院總理。張又俠、何衛東為中央軍委副主席。李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員。劉金國當選為國家監察委員會主任。張軍當選為最高人民法院院長。應勇當選為最高人民檢察院檢察長。



十四屆全國人大一次會議第四次全體會議開始進行各項決定任命和選舉。（影片截圖）

第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂舉行第四次全體會議。（影片截圖）

【11：09】應勇以2937票贊成、3票反對、7票棄權，當選為最高人民檢察院檢察長。

【11：08】張軍以2943票贊成、1票反對、3票棄權，當選為最高人民法院院長。

【11：07】劉金國以2943票贊成、3票反對、1票棄權，當選為國家監察委員會主任。

【11：06】大會經投票表決，決定李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員。李尚福獲2946票贊成、0票反對、1票棄權；劉振立獲2947票贊成、0票反對、0票棄權；苗華獲2946票贊成、0票反對、1票棄權；張升民獲2947票贊成、0票反對、0票棄權。

【11：05】大會經投票表決，決定張又俠、何衛東為中央軍委副主席。張又俠獲2944票贊成、1票反對、2票棄權；何衛東獲2947票贊成、0票反對、0票棄權。

【11：03】國家主席習近平簽署主席令，任命李強為中華人民共和國國務院總理。

【11：02】大會經投票表決，決定李強為中華人民共和國國務院總理。李強獲2936票贊成、3票反對、8票棄權。

【09：15】十四屆全國人大一次會議第四次全體會議開始進行各項決定任命和選舉。

【09：10】根據大會主席團提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。

【09：09】根據憲法，中央軍委主席習近平提名李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。

【09：08】根據憲法，中央軍委主席習近平提名張又俠、何衛東為中央軍委副主席人選。

【09：07】根據憲法，國家主席習近平提名李強為國務院總理人選。

根據官方日程，第四次全體會議會決定國務院總理的人選；決定中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選；選舉國家監察委員會主任；選舉最高人民法院院長；選舉最高人民檢察院檢察長；選舉第十四屆全國人大常委會委員。

3月11日，十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行第四次全體會議。（新華社）