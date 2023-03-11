廣東省稱新冠上輪流行期結束　西安《流感大流行應急預案》惹議

廣東疾控3月10日發布，廣東省新冠病毒感染疫情上輪流行期已經結束，目前處於局部零星散發狀態。



廣東疾控指出，從2月下旬開始，甲型流感活動水平上升，以A（H1N1）pdm09亞型為主，並伴有A（H3N2）等亞型流行，門急診就診量以及學校、托幼機構等集體單位聚集性疫情可能增加。

深圳市疾控中心周五（10日）通報，當地流感風險等級從3月8日至3月14日由低提升到中，近期少去人多而通風不良的公共場所。

《西安市流感大流行應急預案》惹議 網民質疑：封控上癮了？

陝西西安市3月8日在官網上印發《西安市流感大流行應急預案》，提出要加強對流感大流行的應對準備，指導和規範流感大流行的應急處置等工作。

2021年12月22日，西安曾經歷封城。(資料圖片)

應急預案把流感大流行的應急回應措施劃分為四個級別，次級嚴重的第二級回應措施包括適時採取臨時社會面管控措施，必要時，在疫情爆發和流行地區依法採取停工、停業、停市、停課。



流感大流行最嚴重時實施的一級回應措施包括，疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施；並且停止各種人群聚集性活動、依法制定旅遊限制措施，加強流動人口管理，勸阻群眾非必要的出行。

西安的《西安市流感大流行應急預案》一出，引發部分網民批評稱「一些地方封控上癮了」，並質疑「要換個方式把封控捲土重來嗎?」。也有人批評，流感就要封控，「來一次流感就走一次老路?」

國家流感中心3月8日曾發布報告指出，2月27日至3月5日，北方省份流感病毒檢測確診率繼續上升，流行兩種病毒株分別為流行季節性甲型H1N1亞型流感病毒和季節性甲型H3N2亞型流感病毒。