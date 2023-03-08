長三角鐵路料春遊發送旅客6150萬人次　恢復至疫情前同期95%以上

《澎湃新聞》報道，近日，長三角鐵路春遊運輸方案出台。中國鐵路上海局集團有限公司預計，2023年春遊運輸可發送旅客6150萬人次，日均發送192萬人次，客流恢復至2019年同期的95%以上。



春季是戶外踏青觀景的好季節，內地長三角地區（長江三角洲城市群，為規劃中的亞洲最大城市群，包括江蘇、安徽、浙江、上海所涵蓋區域，面積35.8萬平方公里，中心區面積為22.5萬平方公里）人口稠密，旅遊資源豐富，旅遊熱度不斷攀升。

據悉，今年長三角鐵路春遊重點線路方向為滬寧、滬杭、杭甬、杭黃、連鎮、合杭、合安、滬蘇通等。為滿足滬、寧、杭等重點旅遊城市以及滬寧、滬杭等熱門旅遊線路的遊客出行需求，鐵路部門計劃增開管內動車組列車25.5對。

鐵路部門預計，今年春遊運輸從3月10日開始，4月10日結束。長三角鐵路預計發送旅客6150萬人次，日均發送192萬人次，客流恢復至2019年（疫情前）同期的95%以上。

2023年，長三角鐵路春遊重點線路方向為滬寧、滬杭、杭甬、杭黃、連鎮、合杭、合安、滬蘇通等。（图 / VCG）

據悉，由於疫情影響，此前3年的清明節祭掃多有取消。今年客流恢復常態後，「掃墓流」也將有所增加，「踏青+掃墓」的春遊客流特徵將更為明顯。此外，周末遊也將成為重點，利用周末時間進行周邊遊、短途旅行成為不少市民的休閒放鬆選擇。

鐵路部門同时提醒，春遊運輸期間動態開行列車較多，請廣大旅客及時關注公告信息，提前安排行程。由於長三角許多城市有兩個及以上火車或高鐵站，請旅客出行前仔細核對乘車信息，避免因跑錯車站而耽誤行程。