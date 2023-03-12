兩會｜自然資源部部長王廣華：推進設立亞洲象等新一批國家公園

《澎湃新聞》報道，今日（12日）上午，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂舉行第五次全體會議。會議結束後，舉行第三場「部長通道」採訪活動。自然資源部部長王廣華表示，將推進設立黃河口、秦嶺、亞洲象等新一批國家公園。



王廣華表示，過去幾年內，中國在世界上率先提出並實施了生態紅線保護製度，建設了世界上最大的國家公園體系，在重要流域和重點區域組織實施了44個山水林田湖草沙一體化保護和修復的重大工程，在治理荒漠化沙化方面，連續多年實現了雙縮減。

2023年1月26日，海南熱帶雨林國家公園五指山片區景色。（圖 / 新華社）

王廣華稱，下一步，將加快建設以國家公園為主體的自然保護地體系。2022年，三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等五個國家公園已經正式設立。今年，將著重推進黃河口、秦嶺、若爾蓋、羌塘、亞洲象等新一批國家公園的設立。同時加快推進國家公園法的立法，修訂自然保護區條例、風景名勝區條例。

2021年6月16日，雲南，北上南歸途中的象群。（圖 / 新華社）

王廣華同時強調，堅持系統治理和因地制宜，繼續部署一批新的生態保護修復重大工程。2023年，將進一步在青藏高原、長江、黃河等重要的生態功能區再部署一批生態山水工程、生態保護修復的重大項目。同時，繼續實施好海岸線、海岸帶的保護和修復，重點解決濱海濕地的退化，海岸線的退縮，外來物種的入侵等重大問題。