兩會｜統計局長：完全有信心實現5%經濟增長目標　將嚴打數據造假

此前，中國全國兩會確定今年GDP增長目標為5%。今日（13日），在「部長通道」採訪活動上，國家統計局局長康義表示，出於對中國經濟的長期判斷，以及今年兩個多月以來經濟相關運行指標的觀察，完全有信心實現今年5%的增長目標。



康義稱，從中長期來看，中國仍然是一個發展中國家，人均的各項指標與世界上先進國家相比還有很大差距，還有很大發展空間。中國有巨大的市場，不斷提高的勞動力供應，有很好的生產條件，長期向好的趨勢。

他指出，95%的研究機構對中國經濟潛在增長率都定在5%~7%。隨著內地經濟社會生產生活秩序恢復正常，中國經濟增長有可能向潛在增長率回歸。

「部長通道」統計局局長康義回答記者提問。（央視影片截圖）

從今年2個多月的情況來看，康義表示，市場預期正在發生改變，3月1日發布的2月製造業採購經理人指數達52.6%，創下130個月以來的新高，表明市場主體對未來的預期比較有信心。另外，從2月以來，因為中國經濟復蘇可期，許多國際組織也不再悲觀看待世界經濟，部分國際組織也調高了2023年世界經濟增長預期。

嚴打統計數據造假

「我還想說兩件事。」康義強調，個別地區還存在統計造假的現象，對此將做到「零容忍」，「露頭就打」。今年將開展統計造假專項治理行動，確保統計數據真實性。

第二件事是今年將組織開展全國第五次經濟普查，同步開展投入產出調查，把經濟總量、分布、結構弄清楚，把國民經濟相互之間的聯繫弄清楚。

康義透露，3月15日國家統計局將對外發布，包括工業增加值、社會零售商品銷售額、服務業指數等數據。