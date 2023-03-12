兩會｜諶貽琴當選國務委員　成為黨和國家唯一女性領導人

3月12日，第十四屆全國人民代表大會第一次會議舉行第五次全體會議，中央軍委委員李尚福，公安部部長王小洪，中央委員吳政隆、諶貽琴，外交部長秦剛獲選為國務委員。

其中，現年63歲的諶貽琴成為黨和國家領導人序列唯一女性領導人。



諶貽琴生於1959年，白族出生，是貴州織金人。她一直在貴州省從政，曾與全國人大常委會前委員長栗戰書共事。2007年，諶貽琴任貴州省委常委，2017年任貴州代省長，2018年轉為省長，2020年11月晉升為貴州省委書記。她是十七、十八大中央候補委員，十九大成為中央委員，二十大連任中央委員。

習近平主政10年推動脫貧工作，曾有最多貧困人口的貴州是主戰場，習近平多次考察貴州，力挺貴州脫貧，更推動貴州發展大數據，在基礎建設上投入巨額資金。

2022年10月，諶貽琴參加二十大貴州省代表團討論。（微信公眾號@貴州日報）

屬於白族的諶貽琴是首位女性、少數民族省長。2020年，她出任貴州省黨委書記，成為繼萬紹芬和孫春蘭，第三位當上一級行政區黨委書記的女性，也是目前唯一的女性、少數民族省黨委書記。

在深獲中央關注下，諶貽琴是競相表態支持與擁護習近平的幹部之一，她曾多次表示：「貴州各族人民永遠感恩總書記、感恩黨中央」；在2022年的貴州省代表大會上一共33度提到習近平。

過去20年，中共中央政治局至少有一名女性代表。2022年，諶貽琴一度被看好有機會接替孫春蘭擔任中央政治局委員，但最終新任政治局並無女性成員。