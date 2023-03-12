兩會｜接棒何立峰　前安徽省委書記鄭柵潔出任發改委主任

今日（12日）上午9時，第十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第五次全體會議。會上前安徽省委書記鄭柵潔當選國家發展和改革委員會主任。



鄭柵潔，1961年生，福建漳州人，畢業於南京化工學院，後獲廈門大學在職工商管理碩士學位。1982年8月參加工作，1985年6月加入中國共產黨。

工作後，其曾長期在福建工作，在1997年至2015年歷任廈門市湖里區委副書記、區長、廈門市政府副秘書長，市政府辦公廳主任、市發展計劃委員會主任、福建省發改委副主任、主任、福建省副省長等職。

他與何立峰一樣在福建工作多年，兩人也有直接共事經歷，其中何立峰曾在2005年至2009年任廈門市委書記，鄭柵潔在2005年到2008年任職廈門市發改委主任。能夠說一口流利閩南話的他，亦被認為是「最受器重的閩系力量代表」。

鄭柵潔於2015年8月結束在福建的工作，調職國家能源局副局長，2017年4月任職中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任。2017年底起至2021年9月調至浙江省，先後任浙江省委常委、寧波市委書記、浙江省委副書記，省政府黨組書記、代省長、省長。2021年9月至2023年3月在安徽省出任省委書記。