兩會｜易綱留任中國央行行長　金融改革步入深水區「不換主帥」

第十四屆全國人民代表大會第一次會議12日（周日）舉行第五次全體會議，表決通過由總理李強提名的各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長等人選。今年65歲的易綱連任中國人民銀行行長。



易綱獲得2944票贊成、1票反對、1票棄權，連任中國人民銀行行長。

易綱既不是第20屆中共中央委員會成員，也不是第14屆全國人大代表，外界一度以為他將卸任央行行長。分析指，中國金融改革正步入深水區，不換主帥顯示了中國應對局勢變化穩紮穩打的態度。

易綱在1980年代被公派到美國深造考獲經濟學博士學位，之後在美國任教八年。1994年回國後，易綱和知名經濟學家林毅夫等組建北京大學中國經濟研究中心，並在北大任教。

三年後，易綱加入央行，並於2007年底出任副行長至2018年，期間也曾兼任國家外匯管理局局長。他在2018年換屆兩會上，接替周小川出任央行行長。