港澳影響力減弱？李強：港澳的困難是暫時的，是發展過程中的困難

3月13日上午10時半，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院新任總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席首場記者會並回答中外記者提問。針對記者提問港澳競爭力弱化，李強回應指出，香港澳門在發展過程中遇到暫時的困難，「是發展中的困難。」，他表示，有祖國作為堅強後盾，香港澳門的作用和地位只會加強，不會削弱。



《鳳凰衛視》記者提問，香港近幾年實現由亂到治的根本性轉折。但也有人說隨著世界政經局勢變化，港澳的競爭力已經弱化。記者詢問李強，「您如何看待港澳未來發展前景？下一步有哪些措施支持港澳發揮自身優勢特長更好發展？」

+ 1

直播．兩會｜李強：祖國作為堅強後盾 港澳地位只會加強不會削弱

對此，李強回應稱，中央政府始終高度重視發揮香港澳門的獨特優勢和特點。回歸以來，香港的國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心三大中心的地位條件得到加強鞏固；澳門作為國際旅遊休閒中心仍然享譽全球。

李強指出，這幾年受各種因素影響，香港澳門在發展過程中遇到了困難，「但我認為這還是暫時的困難，是發展中的困難。」

李強表示，中央政府將全力準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」方針，全力支援香港澳門融入國家發展大局，全力支持香港澳門發展經濟、改善民生，全力支持香港澳門進一步提升國際競爭力。

李強當選新任國務院總理與李克強握手致意。(影片截圖)

李強也強調，「我相信，有祖國作為堅強後盾，有『一國兩制』」制度保障，香港澳門的作用和地位只會加強，不會削弱；香港澳門的明天一定會更加美好。」

今年（2023年）是政府換屆之年，除了國務院總理李強之外，出席記者會的還有新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中，十四屆全國人大一次會議發言人王超，全國人大常委會辦公廳新聞局局長、新聞發言人金晴中，外交部部長助理、發言人華春瑩。