媒體人稱軍醫蔣彥永逝世享年91歲　2003年曾率先揭北京沙士實況

有著名媒體人引消息稱，解放軍總醫院前外科教授蔣彥永在12日（周日）去世，享年91歲。2003年內地發生非典型肺炎疫情，蔣彥永因率先披露北京疫情，受到廣泛關注。



前央視記者、《新京報》前首席調查記者王志安在Twitter宣布：「非典事件中的吹哨人蔣彥勇醫生，於3月12日下午3點39分去世。2003年4月8日，他接受美國時代周刊採訪，首次披露了北京非典疫情的真實情況，由此挽救了無數人的生命。蔣醫生一路走好。」

根據資料，1931年出生的蔣彥永為外科醫生、解放軍少將，曾任解放軍301醫院外科部主任等職位。

蔣彥永接受美國媒體採訪，披露北京瞞報SARS疫情，引起國際社會廣泛關注。（網上圖片）

2003年4月，時任衛生部長張文康公開稱北京市「只有12宗非典，死亡3宗」。蔣彥永認為北京的疫情公布不準確，率先向美國《時代》周刊披露北京疫情實況，引發輿論重視，其後中央也採取鐵腕措施處理疫情，並將張文康及北京市長孟學農免職。蔣彥永曾被全國婦聯主辦的《中國婦女報》旗下雜誌列入抗非典英雄榜。

對於揭露非典疫情一事，蔣彥永曾表示，50年來，他經過歷次政治運動，深深體會到「要講真話、心裏話，雖是難上加難，但我一定堅持要講真話。講假話，講空話最容易，但我要做到絕不講假話」。

此外，蔣彥永多年來要求中央主動解決六四問題，正確評定六四事件，為六四正名，減少對社會帶來的不安。