旅行書用靖國神社做封面遭網民鬧爆　大連出版社回應「審查不當」

日前，有內地民眾購買日本旅行攻略書籍時發現，由大連理工大學出版社出版的《日本旅行，一本就夠（第二版）》使用靖國神社做封面。

今日（14日），大連理工大學出版社回應情況稱，將回收並銷毀相關書籍，追責相關責任人。



該書封面選用了傳統扇子、服裝、飲食、建築等日本的代表性標誌，其中建築便以靖國神社為代表。

據《潮新聞》報道，13日中午在內地天貓文軒網旗艦店、噹噹網、博庫網等各網購平台檢索時，該書籍仍有存貨。但出版社昨日（13日）回應稱，目前市面上已沒有在售該書籍，且並不清楚書籍封面是否適用了靖國神社圖片。

今日，出版社正式通告承認，對書籍圖片審核不細、把關不嚴。目前，相關書籍已停止發售，採取多種方式回收並銷毀。另外將嚴肅追究相關責任人，杜絕此類問題再次發生。

據出版社通告，《日本旅行一本就夠》一書為2014年出版，這意味著這本書已在市面流通近10年。書本內容包括介紹日本各大城市的旅遊景點、行車路線、特色小吃，以及購物、出行、住宿攻略等等，並配有實景圖片。

網民點睇▼

「請問這書怎麼回收？九年了現在才查？」

「一個日本旅遊的書會不知道鬼廁？」

「這種事沒有失誤就是故意的」

「介紹日本的書，編輯能不了解神廁，說了誰信啊。」

「還真是專找敏感的地方滲透，南京，大連」

「14年出版的，為什麼這麼久了，有人反映了才出來回應？」

「沸沸揚揚的日本街也是那裡的吧？對小日本這麼仰慕，說思想沒問題誰信啊」

「這是赤裸裸的挑釁公然侮辱民族感情！」

