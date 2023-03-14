深圳流感升至感染「中風險」　甲流快測售價是新冠30倍？

甲型流感病毒（以下簡稱「甲流」）在內地蔓延，多地醫院的發熱門診人數增多，當中深圳的感染風險等級被評為「中級」。

隨著病毒的傳播擴散，甲流的快測試劑、試紙等自測產品亦備受關注，據了解，上述產品的售價普遍介乎30至70元（人民幣，下同），是新冠快測試劑的10倍以上。



綜合內媒報道，目前甲流的快測試劑等產品十分搶手，雖與新冠快測試劑的使用方法相似，但價格卻相差甚遠。目前，新冠快測試劑的售價已低至2元-3元，但甲流快測試劑的售價普遍在30元至70元，相差10至35倍。

對此，有業內人士表示，目前甲流快測試劑的生產企業不多，流感有較強的季節性，短期高企的市場需求不具備持續性，且目前也並未實施集中採樣，因此甲流快測試劑價格較新冠的更高。

據了解，自今年2月以來，北京、天津、上海、浙江等多地的學校都因出現了有學生感染甲流而停課多日的情況。最近一周，深圳全市哨點醫院報告的流感個案數有上升趨勢，主要由甲流引起。根據既往年份監測結果，深圳已開始進入流感活躍期。

至於甲流和新冠會否疊加感染，有內地專家認為，兩者均屬於呼吸道傳染病，有疊加感染的可能性，但不必過於擔心，「只有在免疫功能低下，體內新冠病毒沒有完全清除的情況下，才有一定合併感染的可能性。」